Украинцы ищут свое потерянное будущее

Автор: Дмитрий Скаженик Виктор Каспрук: "Как ни прискорбно было бы это сегодня признавать, в демократичном сегменте нашей политики отсутствует ярко выраженный лидер, готовый всех объединить"

Почти 29 лет украинцы находятся в поисках своего потерянного будущего. Все наши проблемы в том, что наша нация пока так и не созрела окончательно политически. Российско-украинская война показала, что в сверхтяжелое время мы быстро смогли восстановить казацкие военные традиции. Но нация, которая не имеет настоящих лидеров, постоянно будет вязнуть в остаточных негативах прошлого.

До сих пор мы так и не смогли сплотиться и создать настоящие партии, деятельность которых основывалась бы на политических взглядах и принципах, а не на симпатиях социума к тому или иному раскрученному политику. В 2014 году от расширения Россией оккупации государство спасло действенное волонтерское движение. Оно дало возможность организоваться батальонам добровольцев и продержаться до времени реорганизации армии. Возможно, украинцы должны использовать этот опыт и в политической сфере?

Выборы Зеленского показали, что украинцы политически дезорганизованы и деморализованы. Они были готовы поверить в обещания каждого, кто якобы не из системы. Однако они не понимали, что без согласия этой постсоветской системы избрание ни одного кандидата было бы невозможным.

Нация не смогла организоваться политически. Если так будет продолжаться и дальше, то только вопрос времени, как и когда Российская Федерация сможет подчинить себе украинское государство. Конечно, ликвидировав перед тем его независимость.

За годы после восстановления государственности удалось провести декоммунизацию общества. В этом, безусловно, огромный плюс. Однако минусом является то, что уродливый олигархический режим, который пришел на смену коммунистическому, оказался ничем не лучшим.

Один из отцов-основателей олигархии, бывший президент Леонид Кучма имел возможность направить Украину по совершенно другому пути. Но его выбор диктовало желание надолго сохранить свою власть и обогатиться. Это развернуло государство на деградационные околопути.

У нас уже сменилось шесть президентов, но при этом мы не имели ни одного национального лидера

Беда в том, что с 1991 года у нас уже сменилось шесть президентов, но при этом мы не имели ни одного национального лидера. В свое время шанс стать им был у Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Но они решили не трогать олигархическую систему, опасаясь, что при попытке ее демонтажа могут потерять свой "трон". Они не рискнули стать "номенклатурными прогрессивистами", которые готовы демонтировать систему изнутри.

Свежий опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, зафиксировал: если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, то действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей, а предыдущего президента Петра Порошенко - 9,7%. Эти цифры наглядно показывают, что украинцы и дальше хотят видеть в политике "новые лица". А падающий рейтинг Зеленского является подтверждением - избиратели начали от него уставать. Они не очень верят в то, что когда он за год не добился каких-то конкретных положительных результатов, то эти результаты появятся в будущем.

Совершенно очевидно, что этот показатель будет падать и дальше. Но это совсем не означает, что эти потерянные голоса избирателей автоматически перетекут к Петру Порошенко. Видимым плюсом является то, что если бы в украинском политикуме появилось в сознательное новое лицо, то существует шанс, что его могут массово поддержать избиратели демократической политической ориентации. Вопрос только в том - где оно, это лицо? И как его найти?

Главный вопрос здесь - готовы ли украинцы сыграть в командную игру? Чтобы политики из демократического лагеря "политического калибра" Петра Порошенко и Арсения Яценюка не делали попыток побороть друг друга, а начали работать на победу самого рейтингового и проходного кандидата. Есть немало небедных и патриотически настроенных людей, которые смогут поддержать будущий политический проект финансово. Но нужен тот, кто способен направить политическую энергетику нации в правильное русло.

Нам нужны такие люди, как Владимир Вятрович. Он четко осознает, что на сегодня главными приоритетами являются формирование политической нации и защита национальных интересов.

Существующую проблему качества украинской политической элиты все равно придется решать. Так, Святослав Вакарчук - безусловно, очень талантливый композитор и музыкант - не смог достичь таких же своих высот и в политике.

Автор: Дмитрий Скаженик Виктор Каспрук: "Как ни прискорбно было бы это сегодня признавать, в демократичном сегменте нашей политики отсутствует ярко выраженный лидер, готовый всех объединить"

И еще совсем не факт, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк, "отмытый" за более чем три года своего неучастия в большой политике, получит массовую поддержку электората, тяготеющий к демократическому лагерю.

Как ни прискорбно было бы это сегодня признавать, в демократичном сегменте нашей политики отсутствует ярко выраженный лидер, готовый всех объединить перед угрозой стать Юго-Западным округом Российской Федерации.

Если же украинцы будут пассивно наблюдать за ситуацией, то следующие 4 года станут потерянными для становления государственности. Пробыть этот период в режиме "политической спячки" никому не удастся. Как и ждать "прозрения" тех, кто так легкомысленно поверил, что кто-то без необходимого опыта и знаний может быстро выполнить все их "желалки". "Зе-электорат" последним будет готов признать трагичность ситуации, в которую вогнала нашу страну его беспринципность и "патологическая доверчивость".

Мы должны проанализировать все предыдущие политические уроки. Они заключаются в том, что Украина нуждается в лидерах, а не просто людях, которых наскоро раскрутили на телевидении. Возможно, самой большой проблемой здесь стало то, что наша нация так и не смогла сформировать качественную политическую элиту, для которой историческое будущее было бы важнее, чем личное обогащение и получение имений.

Украинцы проливали кровь на Майдане, показывали настоящие чудеса героизма на фронте, волонтерствовали. Но они так и не создали политическое объединение, которое бы массово поддержали граждане. Мощную и влиятельную демократическую партию, одним из возможных названий которой могло бы стать - Партия национального возрождения Украины. Она будет финансироваться исключительно за счет членских взносов членов и денежных пожертвований сторонников. Все другие партийные проекты будут работать в пользу олигархов. Ведь любые "олигархические вливания" придется в многократном размере отрабатывать.

При этом обязательно нужно учитывать, что до сих пор все партийные проекты строились по принципу: создать анти-КПСС, почти-КПСС или полу-КПСС. Партия национального возрождения Украины должна строиться снизу в верх, а не наоборот. И здесь очень важно объединить активных граждан. Сделать так, чтобы украинцы поверили в партию и ее лидера. А настоящий политический лидер - это в первую очередь профессионально подготовленный проджект-менеджер.

Дрейф в сторону России нужно прекращать

Псевдопартийная деятельность коммунистической партии во времена тоталитарного СССР отбила во многих желание вообще слышать о каких-то партийных структурах. В то же время в Украине немало деятельных людей, у которых очень сильная лидерская составляющая. Естественных лидеров хватает, и найти их сможет помочь политическое волонтерство.

Стоит вспомнить, как в сложнейшие времена такие прирожденные лидеры нашлись и самовыдвинулись. Теперь наступает момент, чтобы они проявили готовность взять ответственность за будущее государства на себя. Таких людей особенно много в армии. Образно говоря, сегодня Украина оказалась на перепутье истории. Политические силы, попавшие во власть, пытаются вытолкнуть ее в сторону Москвы. Каким будет украинское будущее, зависит только от самих украинцев. Дрейф в сторону России нужно прекращать.

Самоорганизация украинцев сегодня как никогда важна. Без нее невозможно создать полноценное гражданское общество. Только тогда можно будет изменить политическое поведение населения, которое не желает понимать, что и оно ответственно за историческое будущее своей страны.

Пока что у нас смогли организоваться олигархи и их прислужники. Они никогда не согласятся добровольно снять свою удавку с горла украинского народа. Зеленский наобещал очень много, но в действительности все это оказалось "пшиком". Самым главным уроком такого выбора должно стать то, что свободу, демократию, материальное благополучие, справедливое общество, достойную жизнь для себя и своих потомков можно только завоевать. Никакого другого пути просто не существует.

В Украине умышленно гасится конкурентная политическая среда. Система правления не заинтересована в том, чтобы развивалось дееспособное гражданское общество. Потому что тогда оно бы претендовали на роль контроллера, который может сдерживать непродуманные решения и инициативы власти. Теперь Украине нужны не только военные, но и политические волонтеры. Находясь вне властных структур, они смогут влиять на ход политических событий в стране.

Действующая система запущенного искусственно "антидостатка" для подавляющего большинства населения превращает Украину в "слабое государство", в котором желание хоть как-то выжить доминирует над политическими и культурными потребностями. Поэтому национальное государство, заботясь о своем самосохранении, не может оставлять управленческую функцию в руках олигархических кланов.