Российско-украинская война выходит на сакральный уровень

Ждать осталось недолго. По крайней мере в исторической перспективе,

Нашумевшая история с появлением на мозаике в главном храме Вооруженных сил России Сталина, Путина и плаката "Крым наш" подошла к логическому завершению - российского президента изображать там не будут. По крайней мере, сейчас. Но выход российско-украинского противостояния на самый высокий - сакральный - уровень от этого не только не прекратился, но и стал свершившимся фактом. И с этим нельзя не считаться.

Самоочевидно, что противоборство России с Украиной ведется в двух сферах: физической и информационной. В первой летят пули на передовой и взрываются мины в тылу, перекрывают воду и еще раз обещают отрезать газ. Даже судебные иски также проходят в этой сфере, потому что на кону - вполне реальные деньги. Во второй борьба ведется не так кроваво, но не менее напряженно, ведь приз в ней - "правильная" интерпретация событий из физической сферы. И победа здесь важна не меньше, потому что, скажем, деморализованный баснями о "гражданской войне" солдат является так же небоеспособном, как и вовремя не накормленный солдат без боеприпасов.

Ошибочно было бы считать, что противостояние здесь ведется бессистемно и нарративы о "свободном выборе крымчан на референдуме" и "бандеровцах - нацистских пособниках в Киеве" хаотично кружатся в информационном пространстве Украины. Это не так. И даже больше - можно четко выделить восемь уровней, на которых соревнуются российские и украинские дискурсы. Вернее, сталкиваются мощные пропагандистские наступления России и слабые фактологические контратаки Украины.

1. Регионально-межэтнический (только в Крыму). На нем кремлевские идеологи популяризируют идею об извечной борьбе на полуострове крымских славян с крымскими татарами, выставляя последних кровожадными дикарями и извечными предателями, которые спят и видят, как бы устроить резню беззащитных русских, объявить халифат и бегом войти в состав Турции.

На самом деле за последние десятилетия настоящие межэтнические столкновения в Крыму можно сосчитать на пальцах одной руки. Регулярные акции крымских татар были направлены не против русских, а против коррумпированной и пророссийской местной власти, которая наживалась на махинациях с землей. Ну а количество крымчан, стремящихся присоединиться к Турции, равно количеству американцев, которые хотят воссоединения США с Великобританией.

NB. Вполне возможно, что ситуация с откровенным подавлением украинского языка в Крыму и на оккупированном Донбассе имеет не только политическую подоплеку (борьба с претензиями Украины на возвращение этих территорий), но и межэтническую (русский шовинизм по отношению к украинцам), но это требует отдельного исследования.

2. Регионально-политический. Здесь речь идет о том, что население Крыма, Донбасса, оставшихся Востока и Юга якобы от самого 1991 года страдало под гнетом киевского национализма, вело отчаянную борьбу за русский язык и, порой, самостоятельно освободилось из-под власти Украины после нацистского государственного переворота на Майдане 2014 года. Ну и теперь, разумеется, героические молодые народные республики самостоятельно противостоят великоукраинським карателям.

Украинскую власть в Крыму и части Донбасса сбросили не местные активисты, а российские войска

В реальности же пророссийские жители и политические движения там были всегда, но повестку дня они не определяли. И украинскую власть в Крыму и части Донбасса сбросили не местные активисты, а российские войска, которые и удерживают на плаву так называемые "ДНР" и "ЛНР". А там, где "зеленых человечков" не было - в Харькове и Одессе - сепаратисты ничего не достигли.

3. Общегосударственный. Это широкий уровень, на нем соревнуется наибольшее количество интерпретаций. По российской версии, здесь существует государство, населенное "нормальными украинцами", которые готовы дружить с Москвой, любят русскую культуру, ходят в каноническую церковь, уважают общую историю и Победу в Великой Отечественной и тому подобное. А "мешают им жить" кучка нацистов-бандеровцев, которые ненавидят все русское и спонсируются из гнилого Запада.

Этому нарративу противостоит не "правда", а другой - зеркально обратный - дискурс. Согласно ему Украину населяют "искренние украинцы", свободолюбивые и трудолюбивые, ориентированные на Европу, набожные, образованные и влюбленные в свою культуру, а все зло происходит от тупых малороссов-совков, которым колбаса по 2.20 дороже свободу и которых оптом и в розницу скупает Москва.

Такую дихотомию проукраинские силы сводят к противостоянию условных Майдана с Антимайданом, а пророссийские - к борьбе "западников" с "Новороссией", называя это гражданской войной. Но линия фронта в этом случае проходит через каждую отдельную квартиру. Дополнительно запутывают уровень общественные разделения по другим проблемам: новые институты против старых норм, бизнес против распила, способности против кумовства, ответственность против патернализма. В каждом регионе найдутся люди на каждой стороне баррикад.

Итак, на самом деле, нет двух Украин - пророссийской и прозападной. Не соприкасаются "соросята" с "коммуняками". Здесь борются визионерство и новаторство с ностальгией и удобством. Через это проходят все страны, и нигде эта битва ни была быстрой и бескровной. И хотя существуют в политикуме фигуры, которыми Россия играет непосредственно на этом уровне - 222-х Украин - именно украинцы наносят себе наибольший вред.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК Сергей Громенко: "Можно четко выделить восемь уровней, на которых соревнуются российские и украинские дискурсы. Вернее, сталкиваются мощные пропагандистские наступления России и слабые фактологические контратаки Украины"

4. Межгосударственный. С этим уровнем определенный казус, потому что Россия наотрез отказывается признавать сам факт его существования. Официальный кремлевский нарратив заключается в том, что никаких российских войск в Украине нет, а конфликт на Донбассе - гражданский. Хотя для внутреннего потребления в Федерации и на оккупированных территориях время от времени применяются пропагандистские конструкции типа "за две недели дойдем до Киева", формально между Украиной и Россией - братские отношения.

Эта тактика не нова - еще во время Украинской революции 1917-1921 годов красная Москва регулярно отвергала все обвинения в агрессии против УНР, уверяя, что войну с Киевом ведет правительство независимой советской Украины. На деле же и тогда, и теперь речь идет о межгосударственном противостоянии, в котором российский агрессор прикрывается местными марионетками, а украинская сторона ведет настоящую войну за независимость.

5. Геополитический. Вот этот уровень Москва считает главным, и именно на нем больше всего сконцентрирована. По кремлевской версии, Россия не воюет с Украиной, а переигрывает с США последствия холодной войны на украинских землях. Украина же здесь лишена отдельной субъектности. В этом дискурсе Россия, в 1991 году преданная Вашингтоном и лишенная влияния в мире, долго вынашивала обиду, пока не произошла возможность "встать с колен" и "восстановить историческую справедливость": Осетия-2008, Крым-2014, Донбасс-2014, Латакия -2015. Ну а раз величественной России не может быть без подконтрольной Украины, то тем хуже для Украины.

В реальности же хоть Россия и объявила войну Западу, Запад на поле боя просто не явился, а перевел борьбу в геоэкономическое плоскость. Поэтому в Украине борются не танки против танков, а Евразийский экономический союз против зоны свободной торговли и безвиза с Евросоюзом, российские кредиты против западных инвестиций, олигархи кооператива "Озеро" против транснациональных корпораций, а восточный вектор миграции работников против западного. И то, что Украина впервые за 4 года возобновила покупку бензина в России, говорит о том, что эта борьба продолжается.

6. Цивилизационный. Здесь Россия представляет себя как не просто страну, а отдельную православную цивилизацию, как "Русский мир". Украину же - как заблудшую дочь этого "мира", которая соблазнилась на европейские цяцянки типа прав меньшинств, а теперь возвращается домой. "Гейропа" против "Святой Руси" - это именно отсюда. В более узком смысле к "русскому мира" входит минимум треть Украины: Крым, "Новороссия" и Слобожанщина, - якобы "исконно русская земля", которую подарили Украинские русские цари и генсеки. В более широком - все территории, где понимают русский язык.

Отныне тезис "Крым - это Россия" является элементом божественного устройства в понимании Москвы

На самом деле во время распада Руси, которая как "дочь" Византии не была ни "Востоком", ни "Западом", украинские княжества в основном выбрали европейскую ориентацию, в то время как большинство российских - восточную. Загнать Украину в "русский мир" России удалось лишь в конце XVIII века и относительно ненадолго. Интеграция в ЕС - это для украинцев путь домой.

7. Мировоззренчески-ценностный. На нем уже даже "общие" язык и история, на которых так настаивают в Москве, перестают иметь значение, уступая важным вещам. Большинство азиатских стран, как и Россия, предлагают за высшие ценности признать стабильность и порядок. Страны Запада проповедуют в качестве таковых развитие и свободу. В Кремле уверяют, что украинцам ближе первые. Как оно на самом деле - еще предстоит выяснить.

Ну и наконец на наших глазах формируется высокий восьмой - сакральный - уровень, на котором сцены российской аннексии Крыма изображают внутри храмов. Все началось с "сакральной Корсуни" в Крымской речи Путина, когда еще не была потеряна надежда захватить всю Украину и звучал месседж об "общем источнике духовности" всех восточных славян. А завершилось плакатом "Крым наш" в главном армейском храме. Дальше уже некуда: отныне тезис "Крым - это Россия" является элементом божественного устройства в понимании Москвы. Попытки Украины вернуть полуостров - это уже не какая-нибудь атака на границы отдельной страны или даже российской цивилизации в целом. Это - посягательство на Бога, на что способны только прихвостни дьявола.

Понимание этих восьми уровней российско-украинской информационной войны имеет не только аналитическую ценность и предоставляется к борьбе с кремлевскими фейками. Дело в том, что без учета разницы между нарративами различных уровней невозможно построение ни одной реалистической стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса в состав Украины. Аргументы политического порядка способны поколебать стереотипы на ценностном уровне, а межгосударственного - на цивилизационном. На каждом "этаже" следует применять свои уникальные слова, чтобы достучаться до соотечественников.

Ну а увековечение аннексии Крыма в армейском храме - это лишнее напоминание, что Россия в своей борьбе против Украины подняла ставки донельзя высоко и будет отстаивать свою правду до последнего солдата - своего или чужого. Из этого я делаю вывод, что ни одно примирение в разумный способ "где-то посередине" принципиально невозможно. Война продлится до полного поражения одной из сторон.

Ждать, по крайней мере в исторической перспективе, осталось недолго.