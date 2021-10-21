Садизм и содомия – главные российские скрепы

ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ЗА РЕШЕТКУ

В кадре голый мужчина стоит лицом к стене. Он проходит "медосмотр". Но на его глазах почему-то повязка. Он кричит от боли. В кадре голый мужчина привязан к кровати. На глазах также повязка. Двое мужчин мочатся ему на лицо - им весело. В кадре голый связанный мужчина, ноги задраны над головой. Его насилуют шваброй.

Эти и другие скриншоты с видеоматериалов недавно обнародовал сайт Gulagu.net. В 2011 году сайт создал российский правозащитник Владимир Осечкин. Видеоматериалы собрал и передал Осечкину бывший заключенный Сергей Савельев - гражданин Беларуси, который отбывал наказание в российских тюрьмах, в частности побывал и в самом уродливом месте пенитенциарной системы - Саратовской "ОТБ-1" - областной туберкулезной больницы.

А вот интерьер церкви на территории Саратовской туберкулезной больницы, - пишет Владимир Осечкин, распространив фото в Facebook. Ангелы, Дева Мария, святые угодники, кресты, хоругви, много пурпура и позолоты. "Это церковь в пыточной ОТБ-1. Как все эти попы сейчас могут объяснить, что они служили в пыточной и 10 лет обслуживали содомитов и садистов?", - пишет Осечкин.

Ангелы, Дева Мария, святые угодники, кресты, хоругви, много пурпура и позолоты. "Это церковь в пыточной ОТБ-1. Как все эти попы сейчас могут объяснить, что они служили в пыточной и 10 лет обслуживали содомитов и садистов?"

Не знаю, каким будет ответ "святых отцов". Не уверен также, что они вообще занимаются такими вопросами.

Сейчас Осечкин и Савельев в Париже. Франция им предоставила политическое убежище. Сайты ВВС и "Радио Свобода" публикуют обширные интервью, вызывающие шок.

Они разные. У меня сложилось впечатление, что Осечкин - человек с харизмой, упрямый и упорный. В 2004 году он открыл в Москве автосалон. В 2007-м на бизнес положил глаз руководитель "Департамента экологической безопасности". Отдать бизнес Осечкин не захотел. Против него сфальсифицировали дело. Следствие, в течение которого бизнесмен находился в СИЗО, длилось три года. Ему выбили зубы, повредили зрение и осудили на семь лет. Но не сломали. Он постоянно писал жалобы. В конце концов, организаторов фальсифицированного против него обвинения уволили с должности и осудили за взятки. Впрочем, Осечкин уже хотел справедливости не только для себя. Он жаждал большего - сломать систему. Так началась его правозащитная деятельность.

Сергей Савельев - человек совершенно иного рода: белорусский программист, уехал в Россию на заработки. "Друг" предложил ему получить посылку с синтетическим наркотиком. Уверял, что препарат не значится в списке запрещенных на территории РФ. Савельев согласился. Но ткак олько переступил порог дома с посылкой, туда вломились сотрудники "Антитеррористического подразделения". "Как это - получать берцами по ребрам, я узнал сразу", - говорит Савельев. "Избивали весь день в квартире, пока шел обыск, выемки. Все эти здоровяки стояли надо мной, наступали на голову, возили лицом по полу. То есть, развлекались люди". Более полутора лет - досудебное заключение. Приговор - девять лет тюрьмы.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Покочевав по тюрьмам, Савельев оказался в Саратовской туберкулезной больнице. Подозрение на туберкулез оказалось ложным. Но там ему предложили отбывать срок, работая по специальности: обслуживать оргтехнику и вести документооборот. В его обязанности входило также по требованию выдавать видеорегистратор двум зэкам, которые имели доверие руководства тюремной больнице. Затем он должен был либо уничтожить видеофайл, либо сбросить его на флешку для руководства. Так Савельев получал видеозаписи пыток.

Иногда пытки использовали для того, чтобы сломать человека - заставить работать на спецслужбы либо передать бизнес или собственность заинтересованным лицам. Иногда "в воспитательных целях". А случалось - и ради развлечения

В специальную комнату, где уже был установлен видеорегистратор, заводили узника. За него брались охранники, санитары и капо. Иногда пытки использовали для того, чтобы сломать человека - заставить работать на спецслужбы либо передать бизнес или собственность заинтересованным лицам. Иногда "в воспитательных целях". А случалось - и ради развлечения.

В течение трех лет Савельев: вместо того чтобы уничтожать, сбрасывал эти видеофайлы на носитель, который прятал. А потом вынес из тюрьмы и передал Осечкину. Общий объем информации - более 2 ТБ. На видео зафиксировано более 200 человек, которых пытали.

Скандал набирает обороты. Уже, кажется, уволили и руководство Саратовской "ОТБ-1". Не из-за пыток. А из-за того, что "лоханулись" и допустили утечку информации.

А теперь перейдем от фактажа к обобщению. Попробуем понять, как такое может происходить.

То, что тюрьма - не лучшее место для человека, а российская и подавно - не новость. Видеоматериалы Савельева визуализируют то, что все и так знают. Но одно дело отстраненное знание, а другое - документальный материал. И в этом ценность видеодоказательств, собранных Савельевым.

Первой и фактически единственной попыткой обобщения этой темы является стрим Марка Фейгина от 19 октября. Он назвал его "Россия на швабре". Лаконично изложив факты, Фейгин перешел к пессимистическому прогнозу: проблема пыток в российских исправительных учреждениях не нова, она носит системный характер. Но ее успешно утопят в информационном болоте и ожидать каких-то изменений - бесполезно.

Фейгин спрашивал: "Вы думаете, это неизвестному узнику затолкали швабру в зад? Нет, это каждому из нас вставили швабру в анус"

В эфире стример был непривычно мрачен. Ни шуток, ни экспрессии. Фейгин спрашивал: "Вы думаете, это неизвестному узнику затолкали швабру в зад? Нет, это каждому из нас вставили швабру в анус".

Фейгин - известный в России и Украине адвокат. Точнее экс-адвокат. Потому что в 2018 году решением Совета адвокатской палаты Москвы лишен статуса адвоката. Он также экс-депутат Государственной думы. Его выбросили из профессии и публичной политики. А еще оштрафовали на 66 тыс. рублей. Почему? Потому что напомнил, что украинский политик Анатолий Шарий "фигурировал в деле о педофилии".

Шарий сразу побежал в московский суд. И Хамовнический райсуд оценил его моральные страдания в упомянутую сумму. А еще обязал Фейгина принести извинения. Фейгин штраф оплатил, но просить прощение отказался. Сказал только, что в деле Шария есть решение украинского суда и с удивлением добавил: "Педофилы почему-то кучкуются вокруг Кремля".

Кстати, если кто забыл, кто такой Шарий - напомню. Это то падало, собравшее ублюдков по всей Украине и отправившее их бегать по улицам с красными шариками, скандируя пророссийские лозунги. Самое интересное, что Минюст не имел ничего против деятельности этой партии. А журналисты телеканала "Наш" и проплаченные политологи всячески восхищались флешмобами с шариками. Шарий - это был их топчик. Конечно, после цитирования эпохальных сентенций Евгения Мураева. Но самое важное другое: в Украине нашлись избиратели, которых очаровал светлый образ пророссийского мошенника. Жаль только, что всех этих людей нельзя собрать в одной резервации вместе с Шарием и Мураевым, а также с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем в придачу.

Фейгин знает суть российской политико-правовой системы не понаслышке. И если он говорит, что швабру вставили в зад каждому россиянину - это почти не метафора.

Авторитарная система по определению базируется на насилии

Авторитарная система по определению базируется на насилии. Если чиновника невозможно сместить с должности за злоупотребления, есть только один метод ротации кадров - репрессии как проявление внутриклановой борьбы. Если парламентария или мэра города назначают из Кремля, превратив выборы в фикцию, то устранение такого лица от должности также происходит только одним способом - путем репрессий. Репрессии - это закономерное следствие отсутствия демократии.

Сталинский террор, начиная с борьбы против троцкистов и заканчивая делом "убийц в белых халатах" - это системная характеристика тоталитаризма. Не следствие паранойи вождя или злого умысла Ежова или Берии - а механизм, без которого тоталитарный режим не может функционировать. Путинский режим - это лайт-версия сталинизма.

Время от времени появляются сообщения об арестах в России региональных чиновников и даже высоких должностных лиц. Скажем, в 2016 году за решетку загремел министр экономики Алексей Улюкаев. "Брал не по чину". А это уже серьезное преступление. Из последних криминальных новостей - аресты в сентябре этого года экс-вице-премьеров "правительства Крыма" Евгения Кабанова и Виталия Нахлупина. Заодно в СИЗО отправились чиновники рангом пониже - министр транспорта Валентин Дукорский и заместитель председателя комитета по конкурентной политики Ярослав Сливка. В 2014-м все эти предатели Украины купались в лучах "русской весны". Теперь будут радоваться скромному обаянию весны колымской. Но все эти и многие другие уголовные дела не имеют никакого отношения к борьбе с коррупцией. Потому что в государстве, которое контролирует спайка криминалитета и спецслужб, коррупция - базовый принцип организации власти и распределения собственности.

Коррупция, рэкет и репрессии - три кита, на которых держится современная Россия

Коррупция, рэкет и репрессии - три кита, на которых держится современная Россия. И поэтому Марк Фейгин нисколько не преувеличивает, когда прибегает к метафоре "Россия на швабре". Даже у Путина, заметил он в эфире, появляется ощущение инородного предмета в заднем проходе, когда он вспоминает сцену казни Муаммара Каддафи.

К сожалению, мы не можем сказать, что ситуация за "поребриком" нас не касается. Владимир Зеленский продолжает настаивать на встрече с Путиным. Среди других вопросов его волнует судьба более 400 граждан Украины, заключенных на оккупированных территориях и в России. Заключенные российскими оккупантами украинцы подвергались пыткам. Эти факты задокументированы. Освобожденные украинцы могут дать подробные показания. Сейчас, когда обнародованы видеодоказательства, собранные Сергеем Савельевым, неотложной задачей является создание специального трибунала, который будет рассматривать факты пыток в исправительных учреждениях РФ. Такой суд, скажем в Гааге, может быть более весомым средством влияния на РФ, чем призывы к доброй воле и гуманизму. Россия понимает только силу.

Неотложной задачей является создание специального трибунала, который будет рассматривать факты пыток в исправительных учреждениях РФ

Следующее важное задание - информирование украинского общества о российских реалиях. Потому что то, что часть наших соотечественников еще не выбралась из паутины "русского мира", голосует за пророссийские партии, свидетельствует и о нехватке системной и продуманной информационной политики.

Напоследок я хотел бы задать вопрос: а что происходит в наших СИЗО и тюрьмах?

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент. Это исследование стало классическим. Напомню его суть и переломный момент.

Зимбардо попытался исследовать, как ситуация и социальная роль влияют на поведение человека. В подвале Стэнфордского университета он устроил что-то вроде тюрьмы. Студенты-добровольцы разделились на две группы: "надзиратели" и "узники". Вскоре все испытуемые вжились в роли. Просматривая видео с камер наблюдения, Зимбардо с удовольствием замечал, что его гипотеза о влиянии социального статуса на поведение на 100% правильная. "Надзиратели" прибегали к садистским формам поведения, а "заключенные" терпели все издевательства. Но однажды Зимбардо присмотрелся к кадрам, на которых он важно шагал по коридору импровизированной тюрьмы и сдержанно улыбался, заложив руки за спину. Он был потрясен: осанка, мимика, жесты - образ типичного тюремщика!

"Надзиратели" прибегали к садистским формам поведения, а "заключенные" терпели все издевательства

Экспериментатор понял, что его исследование вышло из-под контроля. Потому что он сам, не заметив этого, вжился в роль директора тюрьмы и руководствуется уже не научными интересами, а собственными садистскими наклонностями, которые проснулись в нем во время эксперимента. Впрочем, он нашел в себе силы сказать "Стоп!" и прекратить исследование.

Зимбардо - выдающийся психолог. У него развиты навыки рефлексии. Но руководители и работники наших СИЗО и тюрем имеют совершенно другое образование и профессиональные навыки. А еще есть такое понятие "профессиональная деформация". Это когда в структуре личности начинают доминировать черты, помогающие человеку выполнять его ежедневную работу.

"Побег из Шоушенка", очевидно, один из лучших фильмов за всю историю кинематографа. Снятый еще в 1994-м Фрэнком Дарабортом, он до сих пор привлекает внимание зрителей. Актер Клэнси Браун сыграл в нем роль капитана Байрона Хадли. Как-то Брауну позвонил директор одной американской тюрьмы. Поблагодарил за отличную игру: все сотрудники тюрьмы в восторге от образа, который они увидели на экране. И спросил, не мог бы актер посетить их тюрьму и вдохновить работников на дальнейшее добросовестное служение правопорядку. Выслушав, Браун ответил, что его персонаж - настоящий выродок. И бросил трубку.

Тюрьмы только калечат людей. Уверен, нам пора думать о реформе уголовного законодательства и пенитенциарной системы

Тюрьма - не самое лучшее место для человека. Униформа надзирателя и роба заключенного негативно влияют на психику. И поэтому я абсолютно убежден: людей сажать в тюрьмы нельзя. Нам надо немедленно отойти от представления, будто заключение - это адекватная форма взыскания за правонарушения, а решетка и насилие могут иметь "исправительный эффект". Тюрьмы только калечат людей. Уверен, нам пора думать о реформе уголовного законодательства и пенитенциарной системы.