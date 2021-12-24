России нужно вернуть ее исконное название – Московия

Интерактивная встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина еще раз показывает: Москва может маневрировать и уклоняться от прямых ответов, но главная цель у нее одна – Украина. Отказываться от нее она не собирается.

Агрессивность Путина по отношению к нашему государству сравнима с поведением правителей приходящих в упадок империй, которые не могут смириться с тем, что их бывшие колонии покинули "великое государство". Он болен хронической украинофобией. Отсюда все проблемы современной России.

Москве нужна украинская история, которую она незаконно присвоила себе в 1721 году вместе с названием. Без наших князей Россия начинается не раньше, чем с правления отца Ивана Грозного – Василия ІІІ.

Без наших князей Россия начинается не раньше, чем с правления отца Ивана Грозного – Василия ІІІ

Оккупация Крыма и части Донбасса стала результатом того, что Путин воспринимает украинскую независимость как невыносимое личное оскорбление, неестественную ситуацию, которую необходимо срочно исправить.

Он и его преступный режим действуют так, будто Украина не суверенное государство, а украинцы – не нация. И хотя в Кремле нацелены на то, чтобы оккупировать всю Украину, они рассматривают и промежуточные варианты. От захвата силой территории всего Донбасса и Харькова до Черноморского побережья.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ

После нападения на наше государство Путин уничтожил все шансы на добрососедские отношения. Даже применяя военную силу, он не способен добиться того, чтобы украинцы добровольно согласились выполнить его коварные требования, равнозначные самоликвидации нашего государства.

То, что у Украины есть граница с Россией, стало географическим проклятием. Лучший способ предотвратить новое вторжение РФ – это как можно больше вооружить Украину и принять ее в Североатлантический альянс.

Постоянное перенапряжение экономики войной способно привести к внутреннему коллапсу РФ

Война с Украиной на истощение, которую Россия начала в 2014 году, не принесет ей никаких дивидендов. РФ подвергается санкциям. И чтобы сохранить "свое лицо", готова пойти на уничтожение собственной экономики и социальной сферы, лишь бы не уступить. Затеяв эту авантюру с войной, Путин не учел, что Россия не может себе этого позволить. У нее нет достаточно ресурсов для длительной войны, а постоянное перенапряжение экономики способно привести к внутреннему коллапсу РФ.

В этом смысле Россия похожа на Австро-Венгерскую империю. Она развалилась изнутри после того, как ряд военных поражений критически ослабили ее армию и силовые структуры. Не смогла удерживать под своим контролем попавшие в зависимость от нее народы.

Риск открытого вторжения в Украину является той фишкой, которую Путин использует в качестве действенного политического инструмента для нагнетания ситуации. Главным фактором стало то, что информация о возможных новых дестабилизирующих действиях россиян попадает в круглосуточную ленту мировых новостей. Этим в глазах Москвы поднимает ее рейтинг и значимость в западном мире.

Кремль держит ситуацию на донбасском фронте в напряженном состоянии и выжидает, высчитывая подходящий момент для вторжения.

Можно предположить, что Путин планирует новый захват украинских территорий в тот момент, когда Китай вторгнется на Тайвань

В России потирают руки, наблюдая за развитием напряжения между Соединенными Штатами и Китаем. Можно предположить, что Путин планирует новый захват украинских территорий в тот момент, когда Китай вторгнется на Тайвань. Надеясь, что американцы не смогут действовать одновременно эффективно на украинском и тайваньском направлениях.

Устрашение угрозой войны – это политический трюк, к которому прибегают слабые, но агрессивные государства. И чем слабее такая страна, тем больше она сосредотачивает свои усилия на провоцировании бессмысленных и ненужных конфликтов.

В настоящее время усиленно анализируют информацию, что Российская Федерация может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Что, к сожалению, возможно. И главным фактором здесь станет не только убеждение Москвы, что россияне воюют лучше зимой. Но и то, что зимой Европа уязвима, потому что может не иметь достаточное количество поступления газа из РФ.

Зимой Европа уязвима, потому что может не иметь достаточных поступлений газа

Хотя могут существовать разные сценарии развития событий, одним из них является такой: в Кремле публично заявят, что Украина решила силой захватить временно оккупированную часть Донбасса, поэтому они вынуждены действовать на опережение. Российские войска, уже не скрывая, могут оккупировать всю территорию Донбасса. Если Запад не прибегает к решительному реагированию, РФ продолжит военную экспансию, запугивая Брюссель тем, что когда европейцы начнут вмешиваться во "внутренние дела двух славянских государств", то Россия полностью перекроет поставки газа в Европу.

Путин хочет надежно "защитить" население РФ от свободы и демократии, поэтому существование независимой и демократической Украины у своих границ считает прямой угрозой режиму.

Россияне обречены на экономическую и социальную нестабильность, потому что Путин нацелен управлять ими посредством агрессивной внешней политики и репрессий внутри страны. Его демонические стремления к созданию "Великой России" за счет перекрытия свободы другим нациям, ведут Российскую Федерацию к катастрофе, но деспота это не сдерживает.

Террористическое государство, которым руководит мафиозный преступник, готово и дальше издеваться над своими соседями, если его вовремя жестко не остановить. Поэтому иллюзии относительно характера российского режима, которые до недавнего времени демонстрировала часть западного политического истеблишмента, стали питательной средой, которая помогла вырастить из жалкого выходца из питерских подворотен настоящего геополитического монстра.

Умиротворение захватчика не успокаивает

Анализируя вопросы российской агрессии по отношению к Украинскому государству, следует учитывать уроки всемирной истории. Умиротворение захватчика не успокаивает. Диктаторы, столкнувшиеся с проблемой падения популярности в своей стране, отвлекают подконтрольное им население созданием внешних кризисов. Узурпаторы власти беспокоятся, прежде всего, о личном внутриполитическом выживании. Если они понимают, что их собственному выживанию способствует война, то прибегают к ней не задумываясь. Правительства других государств могут неправильно прочесть намерения агрессивных правителей, поскольку они не точно оценивают опасность внутриполитической динамики развития ситуации, часто применяя мерки, абсолютно не подходящие для оценки тоталитарных режимов.

Путин постановил, что зачем решать сложные проблемы дома, когда можно поднять патриотическую истерию населения, захватив части чужих территорий под предлогом "возвращения их на родину".

Одержимость Путина Украиной имеет глубокие корни. Без нового поглощения Украины – Россия теряет свою "идентичность". В Москве тогда не смогут рассказывать о "тысячелетней истории" того искусственного образования, которое сегодня называется Российской Федерацией, заявляя, что Киевская Русь является ее прямым предком. Украина занимает центральное место в российской историографии. И здесь речь идет о большем, чем геополитика. Речь вообще о праве России и дальше использовать чужое название.

В Кремле считают Украину "Россией-2", а двух Россий быть не может

Именно на этом основывается современное имперское шовинистическое мышление. Это тот рычаг "национальной идентичности" россиян, на который полагается Путин.

Российская игра в выхолащивание национальной идентичности украинцев основывается на том, что в Кремле считают Украину "Россией-2", а двух Россий, по их мнению, быть не может.

Учитывая это, Украине было бы целесообразно, в 300-летие похищения российским царем Петром I исторического названия Украины, подать иски в международные суды о неправомочности дальше использования Россией чужого, хотя и несколько перелицованного названия. Требуя вернуть первоначальное название России – Московия, с последующим использованием только его в официальных международных документах, соглашениях, проектах и ​​программах.