Против России нужно идти двумя фронтами

Послереволюционная Беларусь нам в этом поможет

Надо признать, что последние 25 лет в отношении к белорусам я руководствовался старым милосердным лозунгом: "о мертвых или хорошо, или ничего". Моя логика всегда основывалась на том, что белорусы как нация потеряли свой язык, веру, традиции, правосубъектность - и превратились в региональный вариант россиян. Как любил говорить бывший президент Лукашенко: "русские со знаком качества". С каким бы большим знаком они ни были - все равно "русские".

После многодневных забастовок и, по сути, революции, я с радостью отметил, что "Жыве Беларусь". Несмотря на закатанную в бетон нацию и государство, люди шевелятся. И даже смогли создать настоящую революцию. Совсем не похожую на украинскую, а скорее к польской или чешской.

Сейчас ситуация непонятная. Я до сих пор не уверен, что Лукашенко смогут сбросить. И даже до сих пор склоняюсь к тому, что многодневные митинги не дадут главного результата - диктатор и самопровозглашенный "президент", вассал России и экс-глава совхоза с откровенными замашками психопата может остаться у власти еще на несколько лет. Ясно, что он уже очень кривая, очень кривая утка. Но еще утка.

Возможно, его ждет изгнание или судьба Чаушеску. В конце концов, если режим окончательно посыплется, это уже будет иметь крайне второстепенное значение. Интереснее, что будет дальше. Какой будет Беларусь без него.

Многие мои знакомые поддерживали Лукашенко. По их мнению, он защищает северные границы Украины от России. Это шарлатанство, к сожалению, активно разгорается и пророссийскими силами. Мол, оппозиция еще более пророссийская и продаст Беларусь Путину.

Я долго размышлял, кого же мне напоминает нынешняя оппозиция. И вспомнил, знаете, кого? Инну Богословскую. И целый ряд украинских политиков, политологов, общественных деятелей якобы вполне либерального направления, которые считают, что они выше "национальной зашоренности", "хуторянства", "борьбы за язык" и другого. А есть настоящими космополитами. Читай: русофилами. Вот Тихановськие, Цепкало, Бабарыко как раз таких людей и напоминают. Они против Лукашенко, но не за проевропейскую Беларусь. Не за белорусскую Беларусь. Они за либеральные реформы, демократию, новейшие технологии ... А национальные вопросы для них крайне второстепенные.

Если национальнон движение не зажимать, то существует небольшой шанс хотя бы на респектабельное меньшинство беларускоориентованных белорусов

Однако это значительно лучше, чем Лукашенко. Ибо этот терпеть не мог, фанатично, биологически ненавидел белорусское национальное движение. Оппозиция зато относится к нему с симпатией. Как к определенному гетто, которому порой, дозировано, можно посочувствовать. И это гармонирует с большинством местного населения.

Гораздо лучше это потому, что открывает возможности для изменений. Если национальнон движение не зажимать (не запрещать делать припарки мертвому - а вдруг это лишь агония, и еще можно все остановить), то существует небольшой шанс хотя бы на респектабельное меньшинство беларускоориентованных белорусов. И шанс на то, что страна когда-нибудь станет проевропейской. При Лукашенко этого шанса не было и не могло быть.

Почему многие украинцы поддержали Лукашенко с мыслью, что он выгоден для Украины? Во-первых, наша стратегия крайне короткоглядна. Мы живем сегодняшним днем и не умеем играть в длинную ("конечно, бедные гречкосеи"). Не понимаем, что потенциально победа оппозиции в Беларуси открывает дверь к ее настоящей независимости (пусть и через десятки лет), а значит делает из нее настоящий "шлем" для Украины, о чем писал еще Юрий Липа. Именно поэтому мы и не поддержали попытки мятежа в Турции, независимости Каталонии и тому подобное. Ну, потому что Эрдоган же против Путина, а Каталония - это же вроде сепаратисты? А то, что потенциально прозападная оппозиция в Турции (вместе с военными) была бы лучшим вариантом для Украины, как и независимая Каталония, история которой упорно перекликается с нашей - этого нам понять не дано. Потому что хотим "здесь и сейчас".

Во-вторых, нам немного не хватает эмпатии - это неизвестно где (Каталония), там мы вообще отдыхаем (Турция), а эти называли нас "фашистами" (Беларусь). Однако, есть еще и в-третьих.

Беларусь мгновенно сумела переломить нашу врожденную медлительность. Наши каналы и наш интернет заполнены Беларусью. Как когда-то были заполнены Кыргызстаном (несколько раз даже), Арменией, Грузией и - разумеется - как когда-то могут быть завалены Россией (если только). Потому что они "наши"? Или нет?

Автор: Дмитрий Скаженик Игорь Лубянов: "Диктатор и самопровозглашенный "президент", вассал России и экс-глава совхоза с откровенными замашками психопата может остаться у власти еще на несколько лет"

А вот совсем недалека Болгария. Протесты там продолжаются второй месяц. Полиция жестко, но и жестоко разгоняет оппозицию и палаточные городки протестующих. Те упорно сопротивляются. Кто об этом знает? Разве что международники. Ну так где Болгария? Где Румыния или Сербия? Это такое. А вот Беларусь, - это же совсем другое. То одна судьба, одни "славяне". Болгары - тоже "славяне", но такие... И это раздражает немного больше, чем хотелось бы. Мы до сих пор ментально делим мир на "своих" и "не (совсем) своих". Ясно, что Беларусь нам ближе, чем Болгария или Турция!

Что касается России, я не вижу причины, зачем Путину оккупировать Беларусь или вводить войска. Почти вся белорусская оппозиция (не говоря уже о населении) очень положительно настроена к России. Потерять поддержку населения, которое тебя любит - российский президент должен быть просто мазохистом. Ради чего? Ради Лукашенко, которого он откровенно презирает? Крайне маловероятно, что новая белорусская власть будет проевропейской или, тем более, антироссийской.

К тому же, революция, которая состоялась несколько лет назад в Армении, доказала: даже демократическая власть преспокойно остается в объятиях "старшего брата". Вполне вероятно, что россияне таки положили яйца в разные корзины.

В то же время, Армения же не является стопроцентно тождественным примером (хотя стиль революции в Беларуси очень подобный). Несмотря на долгую историю взаимоотношений украинцев и армян, несмотря на гибель светлой памяти Нигояна во время Евромайдана за свободу Украины, несмотря на симпатию наших народов - очень трудно придумать геополитическую реальность, в которой Украина и Армения были бы союзниками. Это просто нереально, по крайней мере в ближайшем будущем. Но об этом ниже.

Зато в случае восстановления национальной составляющей и проевропейской политики, Беларусь вполне может быть союзницей Украины.

Некоторые горячие головы уже мечтают о старой польской идее: Балто-Черноморской оси, которая должна объединить все страны на берегах обоих морей в некое подобие союза.

Россия не умеет "воевать" на два фронта. А мы не умеем двух фронтов создать

Я против такого союза. С одной стороны, мы слишком разные. Белорусы являются северным народом, значительно ближе по ментальности к странам Балтии и Скандинавии, чем к Украине. И, во-вторых - что гораздо важнее - нужно идти двумя фронтами.

Было бы очень удачно, если бы Украина смогла сформировать балканско-черноморско-кавказскую ось, сосредоточилась бы на вопросах Крыма, Донбасса, Приднестровья, оккупированных территориях Грузии и Армении. К ней могли бы войти как Хорватия, Румыния и Болгария, так и Турция с Грузией и Азербайджаном. Зато Беларусь должна развивать именно северное направление, с литовцами, поляками и шведами. Такой вариант стал бы значительно более безопасным с точки зрения защиты от России, чем протяженная ось с севера на юг. Опять-таки, пока увидеть среди наших союзников армян и сербов практически нереально.

И последнее. В нашем противостоянии с Россией Запад никак не может создать два фронта. Именно сейчас, учитывая события в Беларуси, было бы крайне важно этот второй фронт создать. То была бы Сирия, или юго-Азербайджан, или Таджикистан или Узбекистан, - этот второй фронт жизненно необходим. Россия не умеет "воевать" на два фронта. А мы не умеем двух фронтов создать. Однако, к сожалению, сама революция в Беларуси стала для нас всех абсолютной неожиданностью. И реагировать в любом другом регионе уже поздно. Так что придется снова встретиться с Россией один на один. Уже в который раз.