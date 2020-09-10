Covid-19. Сколько людей болеет на самом деле

Не стоит доверять официальной статистике

О том, что некоторые страны умышленно преуменьшают количество умерших от Covid-19, знают все. Также понятно, что охватить тестами всех заболевших в стране почти невозможно. Но статистика доказывает - количество пострадавших в результате пандемии меньше не на какие то, пусть и большие, проценты.

Показатель смертности

Вопрос, сколько больных на самом деле умирает от нового коронавируса, горячо дебатировался последние полгода. Сначала назывались заоблачные цифры, которые повлияли на внедрение жесткого карантина - от 38 до 58 на тысячу. Сегодня же, хотя вопрос и не закрыт окончательно, можно говорить о появлении определенного научного консенсуса. Обзор в авторитетном естественнонаучном журнале мира Nature от 16 июня показывает, что наиболее вероятный индекс смертности составляет от 0,6% до 1%, то есть от 6 до 10 человек на тысячу. Показателем 0,65 как самым близким к истине оперирует федеральное агентство США - Центр по контролю и профилактике заболеваний. ВОЗ официально признала летальность коронавируса на уровне 0,6%. В отдельных случаях, например, в возрастной группе 65+ смертность может возрастать до 5,6%. Это влияет на разницу в количестве погибших в "молодых" и "старых" странах, но среднее значение все равно не меняется.

Есть и другие данные: Кембридж - 1,4%, университеты Вуллонгонга и Джеймса Кука из Австралии - 0,75%, Гарвард - 0,5%, Стэнфорд - 0,25%. Но в среднем и из них получается 0,7%. Таким образом, новый коронавирус в шесть или даже десять раз более смертельный за сезонный грипп.

Но подождите, скажете вы, а как же 2, 3, 7 или невероятные 10% смертности даже в богатых странах с развитой медицинской системой? Неужели они фальсифицируют результаты? Ответ будет такой: данные по смертности несколько занижены, но это не принципиально. Дело в том, что больных в этих странах на самом деле в несколько раз больше.

Сколько болеет?

Процент смертности по стране, который ежедневно отслеживает медицинский университет Джона Хопкинса, определяется как доля умерших от зафиксированных случаев заболевания. Но первое и самое главное замечание на той же странице об этом показателе звучит так: "при большем количестве тестов оказывается больше людей с более легкими случаями заболевания - это снижает коэффициент летальности". Следовательно, чем больше людей, особенно без симптомов, будет признано больными, тем ближе процент смертности будет к 0,6-1%. И наоборот.

Новый коронавирус в шесть или даже десять раз более смертельный за сезонный грипп

Возьмем для примера Францию с Германией - сопоставимые по численности населения и уровню развития страны. По состоянию на 1 сентября смертность в первой составляла 9,6%, во второй - 3,8%. Нет сомнения, что во Франции действительно умерло больше людей, чем в Германии. Но причина такого драматического разрыва - в другом. Берлин сделал ставку на массовое тестирование, и еще в марте проводил по 500 тысяч тестов в неделю (71 тыс./день). Париж решил сосредоточиться только на тяжелых случаях - и в марте тестировал по 4 тысячи в день (в 18 раз меньше). До сих пор французы признают больными только тех, у кого вирус был подтвержден сложным путем - полным тестом в лаборатории. Аналогично в Великобритании в марте обрабатывалось фактически по 5 тысяч тестов в день, а больных определяли по результатам лабораторных исследований - и на 1 сентября там официальная смертность - 12,3%.

Можно зайти с другой стороны. Италия, одна из наиболее пострадавших стран (13,2% смертности), до августа протестовала 5 млн жителей из 60 млн (каждый 12), а Германия - более 11 млн с 83 млн (каждый седьмой). США сделали 60 млн тестов на 328 млн населения (каждый пятый), а в сентябре планируют 90 млн - и поэтому там показатель смертности 3%, хотя по абсолютным цифрам Америка лидирует в печальном списке.

На самом деле во всех этих странах коэффициент летальности должен быть похожим - и при 100% тестировании он не превышал бы 1%. А отклонение в большую сторону означает лишь одно - больных там в разы больше, просто их не обнаруживают.

Так, чистая математика доказывает, что 30 тысяч умерших во Франции означает от 1,8 до 3 млн реальных больных. Сами французские эпидемиологи определяют это количество в 2,8 млн человек. Аналогично во всех других странах есть специалисты, которые настаивают на пересмотре уровня заболеваемости в сторону увеличения.

Таким образом, даже если опираться исключительно на официальную количество умерших на 1 сентября - более 857 тысяч - то всех больных на планете должны быть не 25,7 млн, а от 50 до 85 млн! Но в настоящте цифры еще больше.

Сколько умерло?

Понятно, что ни одно правительство в здравом уме не станет завышать количество умерших от Covid-19. Однако различные подходы к учету смертности мешают установить истинное число жертв. Например, управление здравоохранения немецкого Гамбурга учитывает только тех, кто умер непосредственно от коронавирсуса, будучи перед тем здоровым. А немецкий же Институт Роберта Коха записывает в жертвы пандемии всех, у кого был обнаружен коронавирус, неважно, по какой причине они умерли. И это в рамках одной страны - не говоря уже о разногласиях в подходах различных государств! Бельгия считает жертвами пандемии тех, кто умер прямо с симптомами Covid-19, даже если вирус не был подтвержден лабораторно. Поэтому в этой благополучной стране сейчас насчитывается до 11,6% смертности. В России наоборот - доказать смерть именно от коронавируса очень сложно.

На статистику государств третьего мира учитывать не стоит. В той же Индии 70% смертей вообще не отслеживаются и не подкреплены никакими свидетельствами. Сколько там реально больных и умерших - не знает никто.

Еще одна причина - умышленное занижение своих показателей авторитарными странами. Например, доказано, что в Иране в конце июля умерли от пандемии не 14,5 тысяч, а 42 тысячи человек, и заболели не 278 тысяч, а 450 тысяч.

Шквал критики вызывают официальные данные по России - в первой пятерке по количеству больных (более миллиона), но с удивительно низкой смертностью (17 тысяч, то есть 1,7%). В результате стали появляться альтернативные расчеты. 16 мая государственные данные по Дагестану показывали 3,5 тысячи больных и 29 умерших, реально же - 13 тысяч и 650 человек соответственно.

Самый простой способ скрыть правду - "забывать" о сверхсмертности. В Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерло на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Диагноз "коронавирус" поставили 629 пациентам, а 1444 летальных случая не учли без всяких объяснений. Если этот показатель правильный для остальной страны, смертность надо было увеличить на 70%. По другим свидетельствам, незарегистрированными остаются около 80% смертей от коронавируса в регионах, а реальное количество жертв может быть в три раза выше, чем дает официальная статистика.

7 мая московский мэр оценил количество больных жителей столицы в 300 тысяч при официальных данных в 92,5 тысячи. По неофициальным данным, на июнь реальная смертность от пандемии в России составляла 30-40 тысяч человек, а к концу года может достичь отметки в 100 тысяч. Количество россиян, которые уже переболели, вместе составляет 20 миллионов.

Самый простой способ скрыть правду - "забывать" о сверхсмертности

Но "невидимые" потери есть не только в России. На Западе тоже наблюдается скачок сверхсмертности, который только частично объясняется пандемией. Конечно, не все умершие - жертвы коронавируса. Кто-то ушел в мир иной от "обычных" болезней, не дождавшись медицинской помощи, кому-то оборвали жизни стресс или голод вследствие карантина, ну и много покончили с собой. В Европе "избыточную" смертность распределяют по-разному: в Бельгии 85% всех дополнительных смертей записывают на счет Covid-19, в Испании и Франции - по 75%, в Великобритании - 67%, в Италии - 56%, в Нидерландах - 51 %. Но даже те, кто умер не потому, что его убил именно этот вирус, а из-за опосредованных причин, все равно должны учитываться в статистике. Потому что без пандемии они остались бы живы.

Сколько же этих чрезмерных смертей? В середине июня свой анализ представила корпорация ВВС. По официальным данным, вирус унес 440 тысяч жизней, "избыточная" смертность в 22 странах, по данным британцев, составляла еще 130 тысяч (+ 23%). В конце августа свой анализ дала The New York Times. Тогда официально умерших было 800 тысяч, недосчитанных по 29 странам - еще 207 тысяч (+ 20%). Правда, у американцев данные по всей России отсутствуют, есть только по Москве, и нет Ирана. А, как мы знаем, в первом случае дополнительно следует учесть еще 30 тысяч, а во втором - 28 тысяч. Поэтому 207 тысяч превращаются в 265 тысяч - и это минимум, потому что в статистике не хватает Индии, которая несет колоссальные потери.

Таким образом, вместо 850 тысяч умерших мы имеем минимум 1 115 000, а вместо 25 млн больных - от 67 до 110 млн. А с Индией - еще больше!

А что в Украине?

Не лучше и не хуже остальных. Официально 2656 умерших и 125,8 тысяч больных (2,1% смертности). Но есть одно но. Общая смертность населения за прошедшие годы (берем данные Госстата за 2014 без Крыма и Донбасса) выглядела следующим образом:

Итак, средняя смертность на подконтрольных территориях составила 592,3 тысячи человек, из-за респираторных болезней - 13,1 тысяч. Но со 2020 года мы имеем только полугодовые данные, поэтому разделим предварительные результаты пополам: 296,15 и 6,55 соответственно.

А вот за первое полугодие этого года умерло 287 тысяч, то есть никакой сверхсмертности не зафиксировано. Возможно, стоит дождаться данных за весь год. По болезням органов дыхания - 5797, а Covid-19 - еще 1112, то есть вместе - 6909. Поэтому по официальной статистике ничего необычного не видно. Впрочем, с лета Госстат отказался давать данные о смертности украинцев во время карантина - так что непонятно, можем ли мы ему доверять.

Количество больных в Украине втрое больше

Некоторые специалисты сомневаются в государственных данных. 15 июля исследователь из Киевской школы экономики отметил, что количество больных в Украине втрое больше. Но если опираться на официальную количество умерших в 2656 человек, то болезнь должна была поразить от 160 до 260 тысяч жителей Украины - то есть вдвое больше. Впрочем, поскольку протестировано 1,6 млн с 38,4 млн (каждый 24, в два раза меньше за Италию, а она и так отстает), рассчитывать на качественную статистику сейчас не приходится.

Боюсь, по итогам года нас ждут совершенно неутешительные новости.

Берегите себя!