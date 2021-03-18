Врятувала життя

"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці.

Його матері роблять складну операцію. Розсилаю інформацію знайомим. Опитую, в кого з них підходяща. Донори знаходяться, хоча багато і відмовляють.

– Принципово не здаю крові, – каже знайома. – Боюся, що під час медичних маніпуляцій у наших лікарнях занесуть інфекцію. Та й час нині недобрий – усюди коронавірус.

Мій батько – почесний донор. Має універсальну групу крові, здавав десятки разів. Нагороджений нагрудним знаком і посвідченням.

– Рятувати своєю кров'ю людське життя чи здоров'я – правильно. Так має зробити кожен хоча б раз у житті, – говорить він.

Врятувала чотири життя і 45-річна львів'янка. Щоправда, після смерті. Її серце, нирки й печінку пересадили хворим у лютому. Рідні згодилися на трансплантацію, коли мозок жінки помер і вона була на апараті штучної підтримки життя. Про цю подію писали українські медіа. Родині покійної дякують у соціальних мережах за важке і правильне рішення. Серед коментарів вражає допис Івана.

"Дурний вчинок. Людину мають ховати з усіма органами, які мала за життя. Очікуймо на розквіт чорної трансплантології.