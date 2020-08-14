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Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 36
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
воскресенье, 16 августа 2020 16:55
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Вагонна романтика

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– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник.

У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому плацкартному вагоні. Скаржимося на компанію чоловіків, які розпили третю пляшку горілки. Запропонували нам вийти у тамбур поговорити і не "ламатися". Все закінчилося добре – в сусідньому купейному вагоні прихистила знайома. Зачинилася й нікого не пускала. Було чутно, як хлопці бігали потягом – шукали нас.

Киянці Анастасії Луговій не пощастило. На початку серпня в її купе потяга Маріуполь–Київ увірвався чоловік. Бив на очах у її сина і намагався зґвалтувати. Жінка з дитиною сховалися в іншому вагоні. Побої лікуватиме ще кілька тижнів.

"Потрібно запустити окремі чоловічі та жіночі вагони, аби таких ситуацій не було", – пропонують у соціальних мережах.

– Такого робити не варто. Зникне ж вагонна романтика, – каже знайома Оксана. – Мені в дорозі одні джентльмени траплялися. Та і з чоловіком познайомилися в купе.

Днями вона повернулася з поїздки нічним потягом у Карпати. Возила на відпочинок доньку-школярку.

– Де петиція про окремі вагони? Хочу підписати, – випалює. – В купе їхали двоє хлопців. Усю ніч хвалилися любовними перемогами й обговорювали колишніх. А вранці дитина таке заявила, що я була в шоці.

– Що сказала?

– Коли я зможу зайнятися жорстким петингом?

Автор: Ольга ШВЕД
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Дата
16
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