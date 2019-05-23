"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І найголовніше – війну закінчити", – літератор Павло Степанович пише на сторінці новообраного президента Володимира Зеленського.

Голосував за нього, зізнається.

– Я людина немолода, бачив усе, – пояснює свій вибір. – Маю останню надію на молодь у політиці. За Кравчука розруха була, за Кучми моя сім'я голодувала. За Ющенка тільки бджоли в голові гули, а добробуту не було. За Януковича хіба курс долара тішив.

Найбільше Павло Степанович не любить Петра Порошенка. Хоча за його каденції йому жилося найкраще, визнає:

– Позитив, бо відсудили майно, що бандюки за Кучми в нас хапнули. І замовлення мав. Хоч там як, а наша мова популярною стала. Переклади і збірочки видавав. Але негативу – більше. Хотів видавництво очолити, а там уже своїх людей поставили. Рідня вся за кордоном на заробітках, бо за наші зарплати вижити неможливо. Зате оточення Петра – збагатилося.

За кілька тижнів після виборів у Павла Степановича уже є претензії до Зеленського.

"Ще булави в руки не взяв, а вже втомився – у Туреччині відпочиває. Ганьба!" – пише на своїй сторінці.

"Новообраного теж тепер будете поливати брудом?" – цікавлюся.

"Доведеться. Стара звичка", – відписує