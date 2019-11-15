"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – плаче у слухавку Юлія. Вона розлучається, чоловік лишає їм із 3-річним сином житло, але відмовляється платити аліменти, які вона просить.

На колишній роботі в юридичній компанії щоп'ятниці проводили безкоштовні консультації. Сімейний адвокат давав поради жінкам щодо розлучення, поділу майна й аліментів. Найчастіше чоловіки намагалися зменшити суму виплат. Подружжя не могли поділити спільний бізнес, житло. Складно вирішити, з ким лишаться діти.

Заспокоюю Юлю – юристи їй підкажуть, що робити. Вона зовсім не має грошей – не працює, бо в садок син ще не ходить, комунальні послуги оплачує.

– Розпродую свій і дитячий одяг, книжки, якісь цінні речі, – скаржиться. – А колишній офіційно з роботи звільнився – щоб не бути оформленим. Так сума аліментів буде мінімальна. Насправді має велику зарплату. Не знаю, за що нас карає.

За тиждень у подружжя суд. Юлія приносить докази – платіжки, довідку з дитсадка, що в закладі немає місць, чеки з аптеки за ліки для малого, з магазину дитячого одягу. Каже судді, що не виживе на тисячу гривень, які їй пропонує чоловік.

– Колишній погодився на суму в чотири рази більшу, – розповідає після засідання. – Потім дізналася, що таку умову поставив чоловікові партнер по бізнесу. Був шокований, коли дізнався причину його офіційного звільнення. Сам виріс у неповній сім'ї. Сказав: або забезпечуєш колишню дружину й сина, або звільню по-справжньому. Мій вибрав сімейні цінності