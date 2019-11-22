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Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
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Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
суббота, 23 ноября 2019 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Сама винна

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Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили.

– Чоловік бив? – питаю. Вона не приховує: "Він".

Кажу, можу допомогти. Знаю організації, що працюють із жінками, які зазнали домашнього насилля. Знайду їй доброго адвоката. Треба – свідчитиму в суді, супроводжуватиму. Говорю це і боюся відповіді, яку найчастіше чую в таких ситуаціях.

– Не треба. Я сама винна була, – каже Оксана й одягає суцільний купальник на живіт із синцями.

Від фізичного домашнього насильства в Україні страждають 1,8 млн жінок, за статистикою. Їх б'ють чоловіки. Лише кожна шоста звертається в поліцію. Більшість не вірять, що правоохоронці щось змінять. А ті наводять ще сумніші дані – 600 жертв помирають.

Чоловік Оксани – успішний менеджер, керує відділом у відомій компанії. Молодий, креативний, любить спорт і походи в гори. Тому жінці ніхто не вірить, що він може чинити насильство. А якщо й вірять, то "має бути серйозна причина" або ж "довела ти його".

Оксана вже місяць не ходить у басейн і не відгукується в соцмережі. Мені страшно за неї. У відчаї пишу її чоловікові. Пояснюю, що я знайома і хвилююся.

"Я теж не знаю, де вона, – відписує. – Лишила записку, що звільнилася, їде на заробітки в іншу країну. А коли повернеться – розлучиться. Чого їй не вистачало – не знаю. Тепер буде прибиральницею або доглядальницею. Сама винна".

Наступного дня відгукнулася Оксана: "Справа в купальнику. Не знайшла вдома ще закритішого. Зрозуміла, що хочу плавати й жити"

Автор: Ольга ШВЕД
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