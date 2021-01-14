"Вакцинація пройшла добре. Побічних ефектів немає. Від коронавірусу захищена", – пише знайома українка у фейсбуку. Працює медсестрою в нью-йоркській клініці.

У США стартувала вакцинація від Covid-19. Першими щеплюють лікарів, поліцейських і літніх людей. Кожна доза зареєстрована й розрахована. Вакцинуватися поза чергою не можна навіть за великі гроші. Це контролюють уряд та управління охорони здоров'я.

– Отримав дозу не тому, що буду президентом. Причина у віці, – жартує новообраний глава США 78-річний Джо Байден. Вакцинувався у прямому ефірі.

За таким же принципом роблять щеплення в Європі. У Польщі виник скандал – у Варшавському медуніверситеті 150 доз використали для позачергової вакцинації акторів, співаків і політиків.

"Як таке могло статися? Всі рівні, а ви рівніші?" – пише обурений поляк Анджей у соцмережі під новиною.

Заклад оштрафували, керівники планової вакцинації втратили роботу. Частина тих, хто отримав щеплення поза чергою, перепросили.

В Україні вакцинація почнеться в березні-квітні, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Найперше препарат отримають медпрацівники й поліція.

– Точно не буде, як у США чи Польщі, – каже знайомий офтальмолог. – Керівники лікарень уже склали списки. Прізвищ відомих людей і політиків там немає. Як і мого. Зате однакових – багато. Родичів не кидають