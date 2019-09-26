– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За фахом – архітектор, на пенсії. Усміхнений, розповідає новини.

– Президент Зеленський на своїй сторінці написав: "Якщо знаєш корупціонера чи в тебе хабар вимагали – треба дзвонити на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро". І вони його посадять! У мене цілий список, не знаю, з кого почати, – потирає руки.

– Так і раніше можна було на гарячу лінію телефонувати з цього приводу, – розповідаю йому історію 10-річної давнини.

Сестра вчилася на першому курсі місцевого університету. Одна викладачка брала зі студентів за залік 50 євро, через посередників – аспірантів кафедри. Самостійно здавали предмет одиниці. Грошей у сестри не було, але боялася виключення. Я зателефонувала в СБУ на гарячу лінію. Розповіла ситуацію.

– Будемо групу захвата організовувати, – говорить працівник служби безпеки. – Студентка занесе мічені гроші, й ми накриємо викладачку. Але кажу по-людськи – вашій сестрі важко прийдеться. Максимум, що дадуть тій жінці, два роки умовно, сума ж невелика. А студентка вчитися не зможе – колеги викладачки не пробачать. "Група захвата" не приїхала – ми відмовилися від спецоперації. Сестра якось здала сама. Кажу Андрію Богдановичу, що і йому доведеться не просто передати прізвища хабарників, а й брати участь у розслідуванні, доводити факти злочину.

– Можна було б вам проявити сміливість, викрити хабарницю, – каже. – Але зараз усе буде по-іншому. Називаєш прізвища – а там уже розберуться.

Увечері читаю новини. Гаряча лінія НАБУ перевантажена дзвінками про порушення. Кажуть, що президент помилився, – фактами корупції займаються Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України та поліція. А вони – лише корупцією серед держслужбовців. Телефоную Андрію Богдановичу.

– Дати вам номер гарячої лінії СБУ? Проявите сміливість.

Той вимикає телефон