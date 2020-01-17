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Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
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Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
воскресенье, 19 января 2020 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Провела паралелі

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– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ломбарді. Зробив удома ремонт і купив автомобіль.

На найдовшій вулиці Львова – Городоцькій, поряд якої живу, майже всі комерційні приміщення перших поверхів орендують салони гральних автоматів, ломбарди, кредитні спілки й аптеки. Коли Кабмін заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей, усі космолоти зачинилися. Вікна заклеїли чорною плівкою.

– Чому влада винна? Ломбардів же ніхто не закривав, – питаю.

– Ти паралелі не можеш провести? – дивується сусід. – Думаєш, чого ломбарди цілодобово працюють і якраз біля гральних автоматів? Та я з тих гравців таку виручку хазяїну давав, що премії мав щомісяця. Несли все – від каблучок до міксерів і дрилів. Один мужик так хотів відігратися, що виніс усю кухонну техніку за ніч. Поки жінки вдома не було. А тепер другий тиждень нема каси. Власник закриває точку. Подивишся, наступними будуть кредитні спілки.

Після Різдва купую дитині ліки в цілодобовій аптеці. На більшості сусідніх ломбардів і кредитних спілок висять оголошення: "Оренда".

– І ми цей місяць допрацьовуємо й закриваємося. Шукайте іншу аптеку, – каже провізор.

Не запитувала його чому. Навчилася проводити паралелі

Автор: Ольга ШВЕД
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Сейчас вы читаете новость «Провела паралелі». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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