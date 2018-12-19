Проголосуй, щоб не було соромно

– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? Что она сделает, какое решение примет? Ладно, женщина, но она не грузинка!

Повертаюся із зустрічі в неділю ввечері. Цього дня відбулась інавгурація першої жінки-президента в історії Грузії. Саломе Зурабішвілі за походженням – грузинка. Проте жила у Франції, має подвійне громадянство. За неї віддали голоси 1,1 мільйона грузинів – 59,52 відсотка виборців країни.

– Я брату звоню. Спрашиваю: "Ты за нее голосовал?" – продовжує таксист. – Говорит, что нет. Он на заработках в Греции. Пишу дядям, тетям. И они не голосовали – в Германии бизнес свой продвигают. Страну на деньги променяли! А те, кто там живет, – продались.

Я не сперечаюся із сексистськими висловлюваннями чоловіка. Боюся, він ще більше розлютиться й ми потрапимо в аварію. Надто його емоційність позначається на безпеці руху.

Але слова його мене зачепили. Вдома пишу кільком знайомим, які живуть і працюють за кордоном: "Приїдете в березні на вибори, щоб проголосувати за свого кандидата?"

Як і рідня таксиста, вони їхати не планують. Навчаються, заробляють. Та й дорога довга й недешева.

"Але ти проголосуй так, аби не було соромно, – відписує Сергій із Польщі