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Ольга Швед
Ольга Швед
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Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
воскресенье, 20 декабря 2020 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Премія за вакцинацію

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– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці.

Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. У фільмі десятирічної давнини йдеться про пандемію вірусу MEV-1. Події нагадують сьогодення: перший пацієнт заразився в Гонконгу, закрили кордони, в містах хаос. Учені винаходять вакцину за рік, але її мало. Препарат вводять високопосадовцям і лікарям. Решту розігрують у лотереї. Нещеплених не пускають у магазини й ізолюють удома. На вакцину полюють злочинці: викрадають лікарів і нападають на людей, які мають препарат.

Як і в кіно, вчені вже винайшли вакцину від вірусу Covid-19. З минулого понеділка нею вакцинують громадян Великої Британії. Починається щеплення у США, Канаді. Україна отримає препарат у березні-квітні. Близько 8 млн доз матимемо безкоштовно. Для щеп­лення одному пацієнту потрібно ввести дві. Тож безоплатного запасу вистачить для кожного десятого українця.

– Насамперед це будуть пацієнти із зони ризику – лікарі, поліцейські, люди з небезпечними захворюваннями, – каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

– За таких розкладів у нас можливий такий самий розвиток подій, як і у фільмі, – полюватимемо за вакциною, – говорю знайомому власнику IT-компанії.

Він налаштований песимістично. Упевнений, якщо вакцина для всіх громадян не буде безкоштовною – вони не щепитимуться.

– Своїм працівникам недавно запропонував вакцинуватися від грипу за кошти компанії. Погодилися шестеро, – говорить.

– А решта що сказали? – запитую.

– Вакцинуємося, якщо даси премію

Автор: Ольга ШВЕД
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20
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