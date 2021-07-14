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Ольга Швед
Ольга Швед
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Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
понедельник, 19 июля 2021 17:10
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Полагодив каналізацію

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– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.
Щороку з родиною їздить на Азовське море, в селище Кирилівка Запорізької області. Винаймають житло на базі, яку тримає місцева родина. Скуповуються на ринку, готують їжу з морепродуктів. Із розваг – екскурсії та кілька атракціонів для дітей. За два тижні відпочинку на чотирьох витрачають майже 40 тис. грн.
– Це тому, що не економимо, – пояснює.
Цьогоріч його дружина вийшла на роботу після декрету. Забажала сама обрати місце відпочинку й оплатити його. Відмовилася готувати їсти на всю родину, як було на Азові. Хочу "все включено", заявила.
– Терпіти не можу Кирилівку. П'ять років там маринуємося, – зізналася. – Щоразу просила власників бази щось зробити з каналізацією, аби не забивалася. Натякнула на знижку як постійним клієнтам. Відмовили: "Скрута і карантин". Харчування не організували. Дістало!
На початку липня родина полетіла в Туреччину. 10 днів відпочинку обійшлися у ті ж гроші, що в Кирилівці. Андрій повернувся в захваті. Після прильоту його набрав власник української бази.
– Приезжайте. Ваш домик ждет, – говорить.
Львів'янин відмовляє. Каже, що вже відпочили за кордоном.
– Из-за таких, как вы, малый бизнес в этой стране не выживет! – зривається господар. – А я ради вас еще и канализацию починил

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