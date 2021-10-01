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Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 36
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
понедельник, 04 октября 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Плітки

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– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. Оскільки мене там немає, переказує, зустрічаючись, найцікавіше.

Подружжя блогерів з Івано-Франківська посварилося й розлучається. Обоє мають мільйони підписників. Кажуть, заробляють за рекламу на своїй сторінці від тисячі доларів. Виховують двох синів. Дружина поскаржилася в інтерв'ю телеведучій, що чоловік принижував її, бажав смерті. Шантажував, що оприлюднить непристойні відео. Чоловік погрожує, що розповість іншому телеведучому таємниці дружини. Хоче отримати опіку над синами.

А раніше Таня розповідала про столичну блогерку – матір трьох дітей, – колишній чоловік якої помер від коронавірусу. Перед тим вони сварилися й з'ясовували стосунки на радість підписникам. Аудиторія збільшилася на кілька мільйонів, а ціни на рекламу підскочили вдвічі.

Мені ці історії нецікаві. Краще подивитися якісну мелодраму. Там і там – гра акторів, лише у фільмі – професійних.

На останній зустрічі Таня засмучена.

– Посварилася з хлопцем, – каже. – Він до дрібниць розписав нашу сварку в інстаграмі, додав фото, де я вийшла жахливо.

Пропоную поговорити з ним і попросити видалити допис.

– Навіщо? – дивується – За той час у мене з'явилися дві сотні підписників. Ще кілька таких дописів – і братиму гроші за рекламу на своїй сторінці.

Автор: Ольга Швед
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