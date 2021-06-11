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Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 36
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Підкорити хворобу

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– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який зійшов на найвищу гору світу вночі 24 травня.

У ціну входять дозволи, послуги провідників, спорядження, страхування, кисневі балони, дорога до Непалу. Підйом припиняють, якщо комусь з учасників стає погано, чи закінчується кисень.

На підкорення Евересту Христина Мохнацька з Івано-­Франківська зібрала $114 тис. Люди надсилали кошти на рахунки, які вона публікувала. Знайшлися спонсори й додали необхідну суму. Професійна альпіністка хотіла зійти на гору без кисневої маски. Спершу заявила, що підкорила гору 1 червня. Згодом зізналася, що не дійшла близько 15 метрів.

– Не змогла піднятися через стан здоров'я провідника, – пояснила.

Розповідаю історію знайомій Оксані. Вона ридає.

– У матері виявили рак. Пів року лікування, операція, хіміотерапія. Пухлина повернулася. Допомогти могли за кордоном. Стукали в усі двері. Просили не жертвувати – позичити грошей. Скрізь відмовляли: "Є важливіші потреби".

Родина опублікувала рахунки для допомоги. Пожертв надійшло мало. Тому продали квартиру і взяли кілька кредитів у банках.

– Залишалося кілька тисяч доларів, – каже Оксана. – Мама померла. Підкорити хворобу не встигли.

Автор: Ольга ШВЕД
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14
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