– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде.

У Кракові я у відрядженні. Хочу повечеряти в центрі, проте все зайнято. Думаю, що для мене однієї не хочуть давати цілий столик. Або у джинсах і з наплічником не видаюся платоспроможною.

Звертаю увагу, що майже всі гості ресторану – літні люди – краківчани або туристи. Розумію, що мав на увазі офіціант.

У європейців заведено на пенсії подорожувати і не відмовляти собі в розвагах. Середня пенсія в Німеччині та Франції – 1200 євро, найбільшу отримують у Данії та Норвегії – 2000. Польські пенсіонери мають 500 євро.

Повечеряла я курячими крильцями в торговому центрі. Там завжди вільно, грає весела музика й навколо – така ж шумна молодь. Вдома розповідаю історію сусідкам.

– Європейці собі можуть до­зволити ходити по ресторанах. 50 євро за вечерю для них – незначна сума. У нас – половина пенсії, – каже пані Оля. За кілька років і вона буде на пенсії.

– У нас гірша ситуація була, – додає Світлана. – Зібралися з подружками, хотіли відсвяткувати річницю дружби в центрі Львова. Забронювали столик у модній кав'ярні. Коли прийшли, офіціантка подивилася на нас і каже: "Сталася технічна проблема – столик зайнятий".

Жінки вирішили повернутися за годину, дочекатися вільного місця. Їм знову відмовили.

– Офіціантка нам прямо заявила: це кафе для молоді й туристів, – згадує Світлана. – Нашим гостям буде некомфортно. Ми пішли в кафе "Зустріч". Там пенсіонерам завжди раді