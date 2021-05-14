Оптимістичне фото

– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – каже Ігор.

Відвідував із туристичною групою Прип'ять. За одноденний тур до Чорнобиля сплатив майже 4 тис. грн. Зона відчуження стає все популярнішою серед туристів. Щотижня туди їздять по кілька сотень відві­дувачів. Дивляться на атомну електростанцію, покинуте місто, оглядають села із забутими хатами та цвинтарями. На в'їздах у зону можна купити протигази, футболки, кружки і навіть вишиванки із символами радіації.

Аби збільшити кількість мандрівників, Україна хоче внести Чорнобиль у світову спадщину ЮНЕСКО. Такий статус має в Польщі державний музей Аушвіц біля міста Освенцім. Його організували на території колишнього концтабору, де в роки Другої світової війни нацисти вбили понад 1,5 млн євреїв, українців, угорців, ромів. Це одне з найпопулярніших місць світу. Автомобільний шлях до нього називають дорогою пам'яті, гідів – просвітителями. Із сувенірів – книжки й листівки.

В Освенцім їздила торік. Під час екскурсії думала, що так можна організувати роботу Чорнобиля. Уявляла, як гіди розповідають про переосмислення катастрофи українцям та іноземцям. Ніякої розважальної програми. Роздуми перервали туристи з російськомовної групи.

– Юля, лицо печальное сделай! Тут люди умирали, а ты ржешь! – кричав чоловік до супутниці. Фотографував її на тлі воріт концтабору із написом німецькою "Праця звільняє". Цей вираз фашисти використовували в Аушвіці як гасло.

Юля міцніше обняла ворота.

– И что с того, что погибали? Я их не знаю. А мое фото должно быть оптимистичным.