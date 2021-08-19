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Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 45
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 13:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Образили музикантів

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– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій.

На концерті до Дня Незалежності виступлять понад 30 українських виконавців. Гурт Green Grey організатори спершу теж запросили, але згодом передумали. Бо співають переважно російською. Музиканти образилися.

"Нас намагаються стерти з історії України", – йдеться в заяві колективу.

Green Grey були популярні наприкінці 1990-х. За 28 років діяльності створили одну україномовну композицію. Виступають проти мовного закону. На новину про його запровадження непристойним жестом відреагував лідер гурту Дмитро Муравицький – показав середній палець в інстаграмі.

На концертах колективу була разів п'ять. Найбільше запам'ятався виступ у перший рік після помаранчевої революції в Севастополі. У червні там гуляли День міста.

– Они хотят одеть нас в шаровары и заставить танцевать гопак, – кричав зі сцени міський голова під перші акорди пісні "Емігрант". – Они хотят, чтобы мы разговаривали на телячьем языке и "співали коломийки". Не будет такого. Украинский не пройдет!

Натовп аплодував і скандував "Геть украинский". Я тримала за руки двох неповнолітніх сестер і переживала, щоб вони не розплакалися й не заговорили українською. Бо розігріті кримчани могли образити й висміяти.

– Тепер у цих музикантів дорога в один бік. Уже домовилися про виступи в Москві, – реагує Андрій на мої спогади. – Цікаво, а що вони робитимуть, коли їх образять і там.

Автор: Ольга ШВЕД
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