Не можна економити

– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові.

З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й науки Ганни Новосад. Дитину не змогла б утримувати на 36 тисяч гривень зарплати, заявила в інтерв'ю. Мовляв, цих грошей достатньо тільки на власні потреби.

– Навіщо їй стільки? – каже Олена. Вона на останніх днях вагітності, гуляє з 2-річним первістком. – Можна ж позичати дитячі речі в подруг, а не купувати все у брендових бутиках. Хай спуститься на землю й подивиться, як прості мами виживають.

Жінки підраховують щомісячні витрати на дітей дошкільного віку. Більш як 5 тисяч гривень ні в кого не виходить.

– Ну, так ми ж не в Києві живемо, – випалює Ірина. Вона – новенька на майданчику. Зазвичай з її донькою гуляє няня. – Коли жила у столиці, витрачалася на житло, проїзд, різні послуги. Харчування вдвічі дорожче, ніж у нас. А щоб няню найняти на повний день, то щонайменше 15 тисяч за місяць треба платити. Я розумію міністерку.

Інші звинувачують Ірину в марнотратстві. Вона забирає дитину та йде у парк.

За тиждень на майданчик приходить Олена із сином та немовлям у новому візку. Купила за соціальну виплату на новонародженого, яку вже отримала, хвалиться. Інші запитують, чому не користується старим візком?

– На дітях економити

не можна