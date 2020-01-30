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Ольга Швед
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Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
воскресенье, 02 февраля 2020 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Не можна економити

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– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові.

З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й науки Ганни Новосад. Дитину не змогла б утримувати на 36 тисяч гривень зарплати, заявила в інтерв'ю. Мовляв, цих грошей достатньо тільки на власні потреби.

– Навіщо їй стільки? – каже Олена. Вона на останніх днях вагітності, гуляє з 2-річним первістком. – Можна ж позичати дитячі речі в подруг, а не купувати все у брендових бутиках. Хай спуститься на землю й подивиться, як прості мами виживають.

Жінки підраховують щомісячні витрати на дітей дошкільного віку. Більш як 5 тисяч гривень ні в кого не виходить.

– Ну, так ми ж не в Києві живемо, – випалює Ірина. Вона – новенька на майданчику. Зазвичай з її донькою гуляє няня. – Коли жила у столиці, витрачалася на житло, проїзд, різні послуги. Харчування вдвічі дорожче, ніж у нас. А щоб няню найняти на повний день, то щонайменше 15 тисяч за місяць треба платити. Я розумію міністерку.

Інші звинувачують Ірину в марнотратстві. Вона забирає дитину та йде у парк.

За тиждень на майданчик приходить Олена із сином та немовлям у новому візку. Купила за соціальну виплату на новонародженого, яку вже отримала, хвалиться. Інші запитують, чому не користується старим візком?

– На дітях економити

не можна

Автор: Ольга ШВЕД
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Сейчас вы читаете новость «Не можна економити». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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02
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