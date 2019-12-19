– Они все говорят после Освенцима: "Никогда больше пусть это не повторится", – каже Урсула. Понад 30 років працює гідом у національному музеї "Аушвіц-Біркенау" за 60 кілометрів від Кракова. Показує вінки з чорними стрічками біля Стіни смерті, де розстрілювали в'язнів. За день до мого візиту тут була німецька канцлерка Анґела Меркель.

Відкритий 1940 року концтабір спочатку нацисти використовували для утримання поляків. Місцем масового знищення євреїв він став 1942-го. Червона армія за три роки звільнила в'язнів табору смерті. Музей щороку відвідують до 1,5 мільйона людей.

На екскурсію російською мовою треба записуватися щонайменше за два тижні. Більшість у групі – туристи з Росії, України, Білорусі й Естонії.

Урсула показує бараки, виставку конфіскованих речей – тонни волосся, взуття, посуду й одягу. Минаємо газові камери і крематорії, поряд – піраміди з порожніми бляшанками з-під газу. Німці знищили тут півтора мільйона людей. Дехто з туристів нашої групи плаче.

– Нелюди отримали покарання, – каже екскурсовод. Показує шибеницю між бараками. – Тут повісили коменданта табору Рудольфа Гесса.

Екскурсія закінчилася. Урсула запрошує приїхати 27 січня наступного року на 75-й ювілей визволення Освенцима. Будуть тисячі журналістів і лідери десятків країн. Російський президент 15 років сюди не приїжджає. Поляки його не запрошують через воєнні дії в Грузії, Сирії, Україні.

– Дарма, – каже Урсула. – Декому треба частіше нагадувати про наслідки війни, – киває в бік бараків. Там, де шибениця