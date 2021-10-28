"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою компанію ще з кінця літа. Запустив цех напівфабрикатів, кілька точок збуту й кав'ярні у Львові. Хоче все законно – після навчання обіцяє оформити працівників на білу зарплату, додає медичне страхування і премії для працьовитих.

Ще одна знайома відкрила салон краси в центрі міста. Встановила правила – обов'язкове здавання аналізів на ВІЛ-СНІД і гепатит усіх працівниць раз на три місяці. Оплачує це з власної кишені. Коли почалася епідемія коронавірусу, додала ще й щотижневі тести на ковід і посилила дезінфекцію інструментів та ­приміщення.

– Можу вибирати. Охочих у мене працювати – багато. Для клієнтів важлива безпека, роботи всім вистачить, – пояснює.

Львівська влада запровадила помаранчевий рівень. Захворюваність і госпіталізація хворих на Сovid-19 стрімко зростають. Підприємства можуть працювати, якщо всі працівники вакциновані. І обслуговуватимуть лише клієнтів з повним курсом вакцинації. Компанії, які не виконують припису, штрафують і закривають.

Згадую про Петра вихідними, коли знову бачу оголошення в соцмережах – "Шукаю працівників. Основна умова – сертифікат про вакцинацію".

– А як же принципи? – питаю в коментарі.

– Краще навчити лінивого працювати, ніж антивакса переконати щепитися. Тепер це мій новий принцип, – відписує.