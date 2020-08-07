Мама краще знає

– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових речах. На львівському дитячому майданчику обговорюємо пакунки для немовлят. Два роки українським породіллям їх видають безкоштовно.

Ідею попередній уряд запозичив із Фінляндії. Там новонародженим видають картонну коробку з необхідними для матері та дитини речами – від підгузків до теплого одягу й іграшок. А саму коробку з матрацом можна використовувати як ліжечко на перший час. Якщо фінська мама хоче відмовитися – дають компенсацію. Вона вп'ятеро менша, ніж сукупна вартість вмісту коробки.

Щороку український пакунок "більшає". Собівартість – понад 5 тис. грн. Відмовитися чи обрати готівку не можна. Із весни в деяких областях пакунків не видають – скінчилися. Фірма, що займалася їх наповненням, судиться з Антимонопольним комітетом. Породіллям обіцяють перерахувати кошти.

– Багато жінок, особливо в селах, не можуть купити навіть частину того, що є там, – я не підтримую ідеї видавати кошти замість речей. – Бачила, як радіють подарункам. А гроші навряд чи витратили б за призначенням.

Оксану підтримує Людмила. Їй скоро народжувати. Минулого тижня ми їй подарували пакунок речей для вагітних і візочок.

– Мати краще знає, що потрібне її дитині, – каже вона. – Найгірше – тих речей із бебі-боксу не продаси. Бо ж усі їх мають. А так можна якусь корисну річ купити. Смартфон, наприклад. Щоб дитину фоткати