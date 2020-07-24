Курорт прогодує

– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині.

Живе неподалік, у селі Сколе. Щороку на березі річки відпочиваємо в її садибі. Там немає високих гір, усі гуляють і збирають гриби та ягоди. Ціни втричі нижчі, ніж у сусідів. Славське одне з найбагатших в області. На гору Тростян зимою з'їжджаються з усієї країни. Кожен другий зайнятий у туристичному бізнесі.

Цьогоріч компанія зі Львова отримала 300 гектарів у горах Славського. За п'ять років мають звести гірськолижний курорт.

– Буде більший за Буковель – на 30 тисяч місць. Це ж яка інвестиція. Ще й робота для місцевих. І туристів навалом буде, – додає знайома.

За кілька днів, у червні, на заході почалася повінь. Річки повиходили з берегів і затопили понад 40 тисяч будинків. Вода пошкодила до сотні мостів, розмила дороги. Потоп називають найбільшим із 2008-го. Кажуть, стався через масове вирубування лісів.

– А під цей курорт стільки дерев зрубають, – телефонує Анна Іванівна. – Але ж усе одно вони щасливчики. Збитки від потопу оплатить держава. А курорт усіх прогодує