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Ольга Швед
Ольга Швед
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Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Іноземна українська

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– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно онлайн. Достойная оплата. Юра".

Знайома займається репетиторством з української мови та літератури, готує школярів до зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім часом побільшало замовлень від дорослих. Хочуть навчитися добре розмовляти та писати державною мовою, каже. Найбільше клієнтів із Дніпра та Києва.

– Недавно закінчила двомісячні заняття з переселенцем Олександром, – розповідає. – У Львові пройшов курси екскурсоводів, але українською говорив погано. Був старанний, зараз вживає навіть галицькі слова "файно" й "мешти". Ще працювала з акторкою, яка отримала роль у серіалі.

Вивченню української сприяють і норми мовного закону. Зокрема, із середини липня сфера культури має послуговуватися державною, а претенденти на громадянство чи держслужбу – складати іспит з української.

Викладати онлайн не хочу, але заради цікавості пишу Юрієві. Питаю про рівень знань.

"Украинский для меня, как иностранный. 26 лет не нужен был. И сейчас тоже. Просто планирую карьеру политика. Хочу попасть в горсовет. Нужно сдавать экзамен", – відповідає.

Озвучую суму за урок, яку плачу своєму репетитору за годину заняття з англійської.

– Чего так дорого? Украинский все же должен быть подешевле, – дивується Юрій.

– Ні. Іноземна завжди дорожча.

Автор: Ольга ШВЕД
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