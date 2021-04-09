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Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
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Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
воскресенье, 11 апреля 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Хитрі схеми

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– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова.

Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від коронавірусу індійським препаратом Covishield. Його зараз колють літнім людям і медикам. Залишкові дози зазвичай пропонують відомим українцям та громадянам до 80 років.

В Україні триває третя хвиля пандемії. Прогнозують найближчим часом по 24–25 тис. хворих щодоби. Потрібне масове щеплення дорослого населення, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Обіцяють 3,9 млн доз вакцини у квітні-травні.

У Львові охочих щепитися в десятки разів більше, ніж виділених на регіон вакцин. У списку на вільні дози понад 400 знаних громадських діячів. Я теж у черзі. Розпитую у знайомого, як вдалося обійти всіх і отримати препарат.

– З дружиною маємо бабусь, яким більше 80 років. Вони відмовилися від вакцинації. Але ми попросили медиків, щоб їх усе одно занесли у списки, – пояснює. – У день вакцинації з жінкою приїхали в пункт щеплення. Вкололися за родичів.

Одні з найнижчих темпів вакцинації – на Рівненщині, моїй малій батьківщині. Медики чекають на кращий препарат, чимало відмов із релігійних причин. Сімейні лікарі ледве набирають у списки охочих.

– Правду кажуть, що українці – різні, – відповідають земляки, яким розказую про ажіотаж на щеплення у Львові. – Ми, навіть якщо гроші дадуть, не будемо колоти невідомо що.

За тиждень отримую повідомлення від знайомого з Рівненської області.

– Може, маєш знайомих, які хочуть вакцину? – пише. – Треба тільки приїхати до нас і мати, чим віддячити. Теж уміємо хитрі схеми запускати.

Автор: Ольга ШВЕД
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Сейчас вы читаете новость «Хитрі схеми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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