Буде наука

"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в соцмережі львівський ресторатор.

Не знаємо, як за квітень розрахуватися з персоналом, коментують колеги. Одиниці змогли переналаштувати бізнес на доставку їжі. Навіть після карантину клієнтів буде мало, кажуть.

Збитків зазнають і готелі, салони краси, приватні клініки. Простоює триповерховий стоматологічний центр, що відкрився в березні. Власник збирався працювати з віпклієнтами. У Львові процвітав медичний туризм. Сюди масово їхали лікувати зуби іноземці, бо в їхніх країнах – це в кілька разів дорожче.

– Тепер на іноземців немає надії, – говорить головний лікар. – Переорієнтовуватимемося на містян. Шкода, бо кожен дантист щонайменше дві мови знає.

– Буде їм усім наука, – каже знайомий Андрій. – Ці ресторатори й бізнесмени робили ставку на туристів. Від ідеї закладу і до цін – усе було орієнтовано на них. Тепер виживуть заклади, куди ходили місцеві. І салони, що трималися за постійних клієнтів.

Увечері отримую на телефон повідомлення з ресторану, де з чоловіком щороку замовляли столик на річницю весілля: "Вітаємо! Сподіваємося, що відсвяткуєте не менш яскраво і смачно, ніж із нами. Чекаємо на зустріч після карантину". Андрій правий – такі виживуть