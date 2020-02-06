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Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
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Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
вторник, 11 февраля 2020 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Бог покарав

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– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині.

Туристичний сезон триває, але місцеві називають його провальним. Гори не засніжені. На відміну від Буковеля та інших карпатських курортів – у гірських містечках немає снігових гармат. Туристи сюди майже не їдуть. У Славському щороку бувало до 800 тисяч людей. В нинішню зиму приїде набагато менше, прогнозують місцеві.

Петро здає житло. Телефонуємо йому, бо з чоловіком хочемо відпочити на вихідних. Славське – найстаріший гірськолижний курорт Карпат. Тут одні з найкращих лижних трас. На горі Тростян є п'ять підйомників. Працюють 75 готелів і пів тисячі садиб, які можна орендувати.

– Гарував у Польщі й Чехії 15 років, щоб другий поверх для туристів звести, – каже Петро. – Здоров'я вгробив. Думав, на старості сидітиму й кімнати здаватиму. А тепер ні пенсії, ні туристів. Тільки комунальні платіжки за великий дім.

Об'єднані територіальні громади інших гірських сіл і міст хочуть ускладчину купити гармати для штучного снігу. Порахували, що окуп­ляться за п'ять років. Петро і славчани так робити не будуть.

– Це страшні гроші, – пояснює. – Я за них альтанку чи сауну добудую для туристів. Краще в неділю сходимо на молебень у церкву. Попросимо снігу в Бога.

Автор: Ольга ШВЕД
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