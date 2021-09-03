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Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 45
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
понедельник, 06 сентября 2021 16:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Бог почув

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– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван.

Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй сувенірній крамниці в центрі Львова. Отримує 300 доларів за вироби з дерева, кераміки та скла.

Влітку саудівська авіакомпанія відкрила прямі рейси до міста. Приїжджають родинами на два тижні. Їдуть у Львів, Карпати й Київ. Селяться в найкращих готелях. У торговельних центрах розкуповують брендовий одяг і косметику. З початку літа понад 30 тис. арабських гостей залишили в Україні десятки мільйонів доларів, кажуть туристичні оператори. Прогнозують збільшення попиту.

– Задоволений такими відвідувачами, – радіє Іван. – До карантину в нас було засилля турецьких чоловіків. По два-три рейси на день прилітали. Але їм сувеніри та екскурсії були не потрібні. Аби напитись і по стриптиз-барах походити. Бували білоруси й поляки. Вони економні. Жили в хостелах, купували найдешевші магніти й каву на подарунок родичам.

Цікавлюся, чи немає проблем з арабськими туристами.

– Є одна. Щоб збільшити виторг, треба говорити мовою клієнта, – зітхає. – Я свого часу вивчив турецьку, польську, англійську і трохи білоруську. Тепер ходжу до репетитора з арабської. І молю Бога й Аллаха.

– Про що? – запитую.

– Щоб араби завжди до нас приїжджали.

Автор: Ольга ШВЕД
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Дата
06
сентября

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