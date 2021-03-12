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Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
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Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Бідні родичі

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– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина.

З чоловіком торік взяли кредит на квартиру. Віддають із його зарплати, бо знайома третій рік у декреті з другою дитиною. Не працює.

– Родичі в нас заможні. Лише ми бідні, – говорить. – Сім'я на свята запрошує. І для нас це випробування. Гроші на подарунки відкладаємо за кілька місяців. Та все одно виходить, що вручаємо найскромніші речі. Востаннє були на весіллі двоюрідного брата – витратили всі заощадження. Молодятам купували дорогі меблі у вітальню, то мусили скинутися.

Після початку вакцинації частина політиків та експертів критично висловлюються про шанси України отримати достатню кількість вакцин. Називають бідною родичкою європейських держав.

– Розраховувати можемо на залишки вакцин у багатих країнах, – говорить в інтерв'ю один політолог. – Є шанс використати свій статус і отримати ліки як благодійну допомогу. Нас пожаліють.

– Ми теж нарешті скористалися своїм статусом, – каже днями Ірина. – Чоловікова сестра святкувала ювілей і натякала, що хоче хлібопічку. А ми принесли набір келихів і квіти. Набридло сидіти з простроченим кредитом, діти без взуття. Чесно пояснила ситуацію.

– Вона образилася? – питаю.

– Навпаки, позичила грошей і віддала стару техніку. Я вперше відчула: бідними родичами бути вигідно.

Автор: Ольга ШВЕД
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Дата
14
марта

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