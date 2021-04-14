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среда, 14 апреля 2021 08:49

Звездного фотографа, которого подозревают в изнасиловании детей, оставили за решеткой

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Звездного фотографа, которого подозревают в изнасиловании детей, оставили за решеткой
Киевский фотограф Александр Ктиторчук, которого подозревают в изнасиловании детей, остается под стражей. Фото: hromadske.ua

Киевского фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании и совращении несовершеннолетних, оставили под стражей до 24 мая.

Так, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая отмечала риски побега подозреваемого, сокрытие, давления на потерпевших и уничтожении или искажении вещественных доказательств, пишет hromadske.

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Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства.

"Конечно мы возражаем против ареста. Он не признает обвинения. К тому же там есть эпизоды 2004 года", - рассказал адвокат подозреваемого Игорь Кореньков.

Известный в Украине и за рубежом фотограф Александр Ктиторчук подозревается в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, самой младшей жертве насилия было всего 12 лет. В общем известно о 4 эпизодах.

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