Звездного фотографа, которого подозревают в изнасиловании детей, оставили за решеткой

Киевский фотограф Александр Ктиторчук, которого подозревают в изнасиловании детей, остается под стражей. Фото: hromadske.ua

Киевского фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании и совращении несовершеннолетних, оставили под стражей до 24 мая.

Так, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая отмечала риски побега подозреваемого, сокрытие, давления на потерпевших и уничтожении или искажении вещественных доказательств, пишет hromadske.

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Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства.

"Конечно мы возражаем против ареста. Он не признает обвинения. К тому же там есть эпизоды 2004 года", - рассказал адвокат подозреваемого Игорь Кореньков.

Известный в Украине и за рубежом фотограф Александр Ктиторчук подозревается в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, самой младшей жертве насилия было всего 12 лет. В общем известно о 4 эпизодах.