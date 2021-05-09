Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: среди погибших младенец. Фото

На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.
Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области.
ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".
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"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.
Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
В Житомирской области легковой автомобиль врезался в дерево. В столкновении погиб 48-летний водитель и пассажир авто, которому было 15 лет.
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