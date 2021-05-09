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воскресенье, 09 мая 2021 21:54

Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: среди погибших младенец. Фото

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На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области.

ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

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"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

 

 

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

В Житомирской области легковой автомобиль врезался в дерево. В столкновении погиб 48-летний водитель и пассажир авто, которому было 15 лет.

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