Авто влетело в дерево, погибли два человека: пассажиру было 15 лет

Полиция начала досудебное расследование ДТП, где выяснят причины и обстоятельства инцидента. Фото: Национальная полиция

В Житомирской области легковой автомобиль врезался в дерево.

В столкновении погиб 48-летний водитель и пассажир авто, которому 15 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Смерть водителя наступила сразу на месте. Пассажира с травмами успели довезти до больницы, где он умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель-неадекват "катал" патрульного на капоте и спровоцировал три аварии

"8 мая около 21 часов в Бердичевский райотдела полиции поступило сообщение от медиков о ДТП с пострадавшими в с. Антополе Андрушевской городской общины. Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево ", - написали в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование ДТП, где вияснят причины и обстоятельства инцидента.

В Киеве водитель автомобиля Skoda переехал женщину на тротуаре. Авария произошла 6 мая. На кадрах ДТП видно, как две женщины идут по тротуару, сзади их догоняет черное авто и переезжает одну из них передним колесом.