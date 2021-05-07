Машина на столичном тротуаре переехала женщину

Что стало причиной ДТП, неизвестно. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель автомобиля Skoda переехал женщину на тротуаре. Авария произошла 6 мая.

Об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как две женщины идут по тротуару, сзади их догоняет черное авто и переезжает одну из них передним колесом.

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"Пострадавшая родилась "в рубашке". В результате ДТП получила лишь ушиб, переломов нет", - говорится в посте.

На какой улице произошла авария и ее причина пока неизвестны.

На пересечении ул. Прорезной и Гринченко в Киеве произошло ДТП с участием пешехода и велосипедиста. Велосипедистка, двигаясь по тротуару на большой скорости, сбила женщину. Обоих госпитализировали.