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вторник, 26 октября 2021 10:27

Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
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Фото: facebook.com/khersonpolice.official/

За рулем автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в дерево, находился 15-летний житель поселка Большая Александровка в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба региона в Facebook.

Отмечается, что в салоне машины находились односельчане водителя 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга. Все погибли.

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"Еще два 17-летних пассажира (жители Большой Александровки. - Gazeta.ua), доставили в больницу с травмами различной степени тяжести". - говорится в сообщении.

Во время движения подростки на скорости более 140 км/ч снимали на видео свою гонку. Все были из небогатых семей. Автомобиль принадлежал дяде одного из парней. Односельчане говорят, что 15-летний водитель хорошо управлял автомобилем. Его не раз видели за рулем, говорится в сюжете ТСН.

По словам знакомых юношей, в день аварии подростки отмечали день рождения одного из них.

"Был у друга день рождения, они выпили и поехали кататься", - рассказали знакомые.

Трагедия произошла в ночь на 24 октября примерно в 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Водитель и трое пассажиров погибли на месте аварии. Их похоронили 25 октября.

Один из выживших 17-летних имеет травмами средней степени тяжести. У него только рваные раны. Другой потерпевший находится в реанимации.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

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Дата
26
октября

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