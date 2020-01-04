Змею в квартире ловили 4 спасателей

Змея заползла в одну из квартир в Днепре. Хозяйка квартиры вызвала спасателей. Фото: ГСЧС

В Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. Женщина вызвала спасателей.

В пресс-службе местной ДСНС рассказали, что инцидент произошел 3 января на улице Большая Диивська Новокодацького района.

"В 15:30 к спасателям позвонила женщина и сообщила, что в одной из комнат дома нашла пресмыкающегося", - рассказывают в ведомстве.

На помощь женщине отправили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом.

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"К работам привлечены 4 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", - отметили в ДСНС.

Встретив змею, старайтесь не делать резких движений, советуют специалисты. Лучше подождать, пока пресмыкающееся сам отползет. После укуса змеи человек может чувствовать слабость, головокружение. Поэтому необходимо сразу обратиться в больницу или вызвать "скорую".