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пятница, 29 ноября 2019 14:22

Зла не держу: пострадавший в ДТП с Кулебой заговорил

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Зла не держу: пострадавший в ДТП с Кулебой заговорил
Уполномоченного президента по правам ребенка Николай Кулеба в больнице посетил водитель микроавтобуса, в который он врезался. Фото - facebook.com/KulebaMykola

21-летний водитель микроавтобуса, который пострадал в аварии с авто уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, уже выписался из больницы.

Вадим продолжает восстанавливаться дома. Посетить чиновника в больнице захотел сам.

"К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель, передает ТСН.

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По словам Вадима, у него повреждения нетяжелые - сотрясение мозга, ушибы. Также отметил, что не является безработным, как сначала сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем. Когда произошла аварии, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Добавил, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь.

"Согласно моего больничного, Кулеба меня поддержал - финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - рассказал Вадим.

Накануне Николай Кулеба написал в Facebook пост. Рассказал, что в больнице его посетил водитель микроавтобуса Volkswagen, с которым столкнулся на перекрестке в Чабанах под Киевом. Также опубликовал совместное с ним фото.

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