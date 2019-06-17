"Живут на пороховой бочке" - общежитие продали вместе с людьми

Фото: Предоставленно Татьяной Дружиной

Жители общежития на ул. Набережной Победы, 46, в Днепре продолжают бороться за свои комнаты. 12-этажное здание на 682 места было возведено для работников обувной фабрики "Орель" в 1970-х и принадлежало государству. Там проживают 368 человек, из них 150 - дети. Два года назад узнали, что еще в июле 2016-го их комнаты продали.

До того было еще несколько рейдерских атак на общежитие: в 1993-м и в 2007-2009-х годах. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала адвокат Татьяна Дружина.

"Эти люди живут годами на пороховой бочке. Они или их родители заселились в общежитие на законных основаниях более 30 лет назад. Некоторые из них принимали участие в строительстве общежития. А теперь их пытаются сделать бездомными", - говорит Татьяна Дружина.

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Суды за комнаты продолжаются более 12 лет. За это время были решения и в пользу жителей, и в пользу новых "владельцев". С июля 2018 года дело рассматривается в апелляции. Затягивается, поскольку ответчики по очереди обращаются в суд об отложении рассмотрения дела по разным причинам.

"Неоднократно жители общежития обращались к президенту, в генеральную прокуратуру, Кабмин с просьбой положить конец беззаконию, но безрезультатно", - говорит адвокат.

Добавляет, инициативной группе стало известно, что рейдеры ведут переговоры с местными властями. Угрожают признать общежитие аварийным, если право собственности признают государственным и передадут в территориальной общине.

Жительницу общежития, Ольгу Журавель вместе с семьей, уже выселяли работники полиции и прокуратуры. Выгнали из комнаты и даже не позволили забрать вещи. Но тогда на место вызвали адвокатов и удалось вернуть семью домой. С тех пор "новые владельцы" пишут на жителей заявления в полицию о захвате собственности.