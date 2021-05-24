Живодеры заморили голодом почти 40 котят

Местные жители отдавали на продажу котят, рожденных в домашних условиях, а "реализаторы" их не кормили Фото: pixabay.com

В Одессе злоумышленники заморили голодом почти 40 котят.

Местные жители отдавали на продажу котят, рожденных в домашних условиях, а "реализаторы" их не кормили. Ветеринары и волонтеры пытаются спасти 26 животных, которые выжили, сообщила в Facebook зоозащитница Татьяна Кузикова.

По данным зоозащитницы, речь идет о семье, которая ведет асоциальный образ жизни. Этой семье многие горожане отдавали котят, рожденных от домашних кошек, а также деньги на корм для них. Злоумышленники обещали продать животных на рынке "Староконный".

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На самом деле, по данным общественных деятелей, котят они не кормили и не поили, а деньги, полученные на корм, тратили на свои нужды.

12 котятам делают капельницы в одной из ветеринарных клиник. Волонтеры обнародовали соответствующее видео и начали сбор средств для спасения животных. Также отмечается, что соответствующее заявление написано в полицию.

На Харьковщине мужчина задул монтажной пеной кошку с котятами. Трех котят удалось спасти, двое умерли.