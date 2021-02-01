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понедельник, 01 февраля 2021 11:58

Живодер жестоко избил собаку - его ждала расплата

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В Холодной Балке Беляевского района Одесской области мужчина жестоко избил собаку.

Из-за сильных травмы животное ввели в искусственную кому, пишут в соцсетях волонтеры.

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Автор: facebook.com/Елена Корень
  Из-за сильных травм животное ввели в искусственную кому
Из-за сильных травм животное ввели в искусственную кому

Автор: facebook.com/Елена Корень
  Обидчика наказали люди собравшиеся на месте
Обидчика наказали люди собравшиеся на месте

Избитая хаски едва шла от изверга, который преследовал ее с веревкой. Женщина заступилась за животное. По словам зоозащитников, полиция приехала, но никак не отреагировала.

Обидчика наказали люди, собравшиеся на месте. Его ударили по лицу, и он пообещал больше не оскорблять животных. Соседи говорят, что мужчина и ранее пытал животных и убил не одну собаку. Эта хаски убежала из дома и попала в беду.

Собаку в тяжелом состоянии перевезли в одесской клинику и ввели в искусственную кому. У хаски пробит череп, выбиты зубы, травмированы глаза, которые вряд ли удастся спасти.

После огласки ситуации, патрульная полиция вернулась на место.

"Полиция сказала, что приехала, чтобы защитить деда от волонтеров. Однако также открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Хотели административную статью впаять", - пишут зоозащитники.

Живодера с места преступления полицейские забрали.

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов. Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами.

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01
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