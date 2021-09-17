Житомирские чиновники "зарыли" в дороги 1 млн грн из бюджета

По данным полиции, директор подрядной организации завысил объемы и стоимость выполненных работ. Фото: mvs.gov.ua

Растрату почти 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог, разоблачили правоохранители Житомирской области.

Подозрение в преступном завладении бюджетными средствами объявили директору подрядного предприятия, проводившего ремонт дорог в нескольких селах Житомирского района, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, в 2018 году проводили грейдирование и ремонт уличных дорог в селах Харитоновке, Мамины, Рудни и Смоливцы. Их результаты оформляли соответствующими актами и справками. При строительно-технических экспертизах в рамках следственных действий выявили значительное завышение объемов фактически выполненных работ и затрат на них.

Всего в восьми случаях речь идет о внесении ложных сведений в официальные документы. Что и привело к безосновательным выплатам бюджетных средств на счета предприятия-подрядчика на общую сумму 958 524 грн.

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15 сентябре следователи сообщили 62-летнему мужчине о том, что его обоснованно подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции Житомирского райуправления в Коростышеве под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Антимонопольный комитет на 45 млн грн оштрафовал три компании за сговор на торгах по содержанию и ремонту дорог. Эти торги состоялись в 2019-м. Их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн.