Жители оккупированного Донбасса погибли в ДТП в Ростовской области

Погибли шестеро жителей Ровеньков. Фото: ЧП

В Ростовской области 1 августа в ДТП погибли шесть человек. Еще двух госпитализировали.

Авария произошла из-за столкновения КамАЗа и микроавтобуса Volkswagen Transporter, сообщает "Зеркало недели".

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила, что трагедия произошла на 791-м километре автодороги М-4 "Дон".

Водитель КамАЗа остановился на обочине, во время маневра в него врезалась маршрутка с людьми.

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Среди погибших - пятеро мужчин и одна женщина. Все они жители города Ровеньки, который расположен в Луганской области и находится под оккупацией боевиков ЛНР.

В оккупированном Енакиево произошла крупная авария, в которой погибли люди. Коммунальщики проводили плановые работы в канализационно-насосной станции, когда произошел взрыв из-за выброса газа. Погибли четверо.