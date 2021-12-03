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пятница, 03 декабря 2021 13:58

Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует
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Фото: facebook.com/DPSUkraine

Вечером 2 декабря львовские таможенники изъяли у двух гражданок Польши рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

В Украину иностранки прибыли авиарейсом Львов-Стамбул, сообщила Государственная таможенная служба в Facebook.

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"Две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор". Однако, во время проверки их багажа таможенники обнаружили $125,7 тыс., €374,8 тыс. и почти 1 ,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам стоимость изъятого может достигать более 15 млн. грн.

Незадекларированные деньги и ювелирные украшения изъяли.

В киевском аэропорту "Борисполь" разоблачили двух жителей Киева, которые пытались незаконно ввезти в страну бриллианты. Ценности спрятали в нижнем белье. Во время осмотра таможенники обнаружили шесть пакетиков с бесцветным камнями общим весом 39,2 г.

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