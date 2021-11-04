"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками

В Киеве 3 ноября таможенники разоблачили попытку незаконного вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак.

Животных пытались вывезти в Непал, сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Фото: dpsu.gov.ua

По документам, за границу следовали три собаки породы сибирская лайка. Общая стоимость животных – 15 тыс. грн.

"При осмотре груза таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все трое не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были подобны привычным лайкам, а имели все признаки волчьего телосложения и украшения", - говорится в сообщении.

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Отправителем числился гражданин Индии, а доехать животные должны были до Гималаев, добавила Госпогранслужба.

На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Животных изъяли и отправили в Харьковскую область в "Фельдман эко-парк".

Супруги из Чернигова приютили щенка, который оказался волком. Исхудалое и с подбитой лапой животное заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилось в семье.