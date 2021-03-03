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среда, 03 марта 2021 18:10

Женщину заставили отрабатывать за границей вымышленный долг

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Женщину заставили отрабатывать за границей вымышленный долг
С потерпевшей требовали 40 тыс. грн Фото: ukr.media

В Хмельницкой области рэкетиры заставили женщину отрабатывать за границей вымышленный долг.

С потерпевшей требовали 40 тыс. грн, сообщили в секторе коммуникации полиции Херсонской области.

"Жители Нетешина и Славуты требовали от потерпевшей возврата несуществующего долга. А когда девушка не смогла вернуть деньги, решили отправить ее за границу, где бы она должна была отработать указанную сумму", - говорится в сообщении.

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Женщину заставили ехать отрабатывать "долг" в Польшу. Преступники изготовили для нее документы для выезда за границу, а для контроля и дальнейшего давления на потерпевшую - отобрали документы и средства связи.

Одного из злоумышленников, который сопровождал потерпевшую, летом 2017-го задержали на Волыни во время пересечения пункта пропуска "Ягодин". Другого соучастника задержали в тот же день на Хмельнитчине.

Во время обыска у вымогателей нашли и изъяли документы потерпевшей, долговую расписку и другие вещественные доказательства.

По решению суда, рэкетиры 7 лет проведут за решеткой.

На Ровенщине полиция разоблачила преступную группировку. "Специализировались" злоумышленники на вымогательстве у местных жителей и кражах.

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Дата
03
марта

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