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понедельник, 01 марта 2021 11:52

Криминального авторитета с сообщниками взяли на рэкете

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На Ровенщине полиция разоблачила преступную группировку. "Специализировались" злоумышленники на вымогательстве у местных жителей и кражах. В частности, известно о факте вымогательства у мужчины $30 тыс. и не менее 6 эпизодах краж.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине полиция разоблачила преступную группировку. Организовал преступную деятельность 39-летний местный криминальный авторитет
На Ровенщине полиция разоблачила преступную группировку. Организовал преступную деятельность 39-летний местный криминальный авторитет

Организовал преступную деятельность 39-летний местный криминальный авторитет, который позиционирует себя "смотрящим" по одному из районов области. Среди его сообщников - четверо местных, часть из которых также имеет связи с криминальной средой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По результатам проведения 17 санкционированных обысков правоохранители изъяли деньги, банковские карты, "черновые" записи, наборы инструментов для отключения замков, ювелирные изделия, что вероятно были похищены из квартир граждан, пистолет и более 16 кг янтаря", - рассказали в полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua
  «Специализировались» злоумышленники на вымогательстве у местных жителей и кражах
«Специализировались» злоумышленники на вымогательстве у местных жителей и кражах

Организатора банды взяли под стражу по решению суда. Соорганизатору и еще трем сообщникам сообщили о подозрениях.

В Винницкой области разоблачили банду преступников, которые "выбивали" деньги с предпринимателя. Рэкетиры угрозами заставили мужчину приобрести часть недвижимого имущества по значительно завышенной цене. Кроме того, они требовали у пострадавшего $1 тыс.

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