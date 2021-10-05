Женщину выбросило с авто: трех военных достали из покореженной машины

В пригороде Одессы на трассе Одесса-Южный произошла авария с участием двух автомобилей. В ней пострадали пять человек, среди которых военнослужащие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Фото: Нацполиция

"Возле поселка Крыжановки водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала "скорая".

"Пассажирка Lexus 1967 года рождения в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения, получили меньших травм", - рассказали в полиции.

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На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

В Lexus находились сотрудники расположенного неподалеку коттеджного городка "Зеленый мыс". Во время удара женщину выбросило из иномарки на проезжую часть, утверждают очевидцы, пишет УНИАН.

В Украине с начала года произошли больше 25 533 ДТП. В них погибли более 850 человек и более 6,7 тыс. травмировались. Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах страны погибли примерно столько же людей, сколько за время войны на Востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза.